INTERVISTA | Claudia Pratelli: "Con il blocco delle assunzioni delle insegnanti il governo ci costringe a esternalizzare il servizio"

“Il governo sta bloccando l’assunzione di oltre 5mila educatrici dei nidi e insegnanti delle scuole dell’infanzia, incentivando l'esternalizzazione del servizio ”. Sul mancato rinnovo delle graduatorie di concorso per il personale scolastico, Claudia Pratelli, assessora alla Scuola, formazione e lavoro di Roma Capitale ha promesso battaglia. Così come sul dimensionamento scolastico, che definisce un “colpo di mano della Regione su impulso del governo”. Tra i dossier scottanti sul tavolo dell’assessora, poi, c’è anche il tema degli Oepac (Operatori educativi per l'autonomia e la comunicazione). Pratelli ne ha discusso in un’intervista a RomaToday, a partire proprio dalla questione delle graduatorie, che rischiano di far saltare il progetto di potenziamento dell’offerta dei nidi avviato dal Comune.

Assessora, cosa accadrà se il governo non prorogherà le graduatorie?

“Rischiamo di non poter più assumere oltre cinquemila persone che hanno superato una selezione pubblica. Ci siamo rivolti al ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, con una lettera, inviata il 14 febbraio in cui chiedevamo una proroga delle graduatorie. Ma si trattava solo dell’ennesima comunicazione: già a settembre l’assessore Catarci aveva interpellato il ministro, chiedendogli un intervento sul personale scolastico e di polizia locale a Roma. Un appello rinnovato poi anche a gennaio. La questione è urgente, perché come amministrazione abbiamo fatto una scelta: stabilizzare il personale scolastico con degli investimenti straordinari, nell’ultimo anno e mezzo abbiamo assunto 650 persone. Ma ora, se il governo non interviene con la proroga delle graduatorie, non potremo continuare con questa operazione. Potremmo continuare a chiamare le persone che hanno superato il concorso, ma solo a tempo determinato e con una serie di limitazioni che derivano dal nuovo contratto collettivo nazionale. Si tratta, dunque, di una situazione esplosiva che produrrà solo precarietà”.

C'è la possibilità di fare nuovi concorsi?

“Anche questa strada è stata resa molto più complicata dal governo con la norma 'taglia idonei' che limita tantissimo il numero degli idonei che si possono utilizzare (la nuova normativa stabilisce che vengono considerati idonei unicamente i candidati che si collocano nella graduatoria finale entro un margine del 20% dei posti, immediatamente dopo l’ultimo posto disponibile nel bando, ndr). Le nuove regole ci costringerebbero a fare continuamente bandi di concorso, con due conseguenze: da una parte sarebbe anti-economico per il Comune, dall’altra sottoporrebbe le persone a continue selezioni tutte uguali per colpa di norme che non stanno in piedi. Il combinato disposto di tutto questo è un messaggio implicito ai Comuni”.

Quale?

“I servizi di nidi vanno tutti esternalizzati. Se non si danno gli strumenti per assumere personale non vedo altre alternative. E questo va dalla direzione opposta rispetto alla scelta che abbiamo fatto, ovvero stabilizzare il personale e potenziare l’offerta dei nidi: oggi abbiamo nella rete di Roma Capitale, quindi tra strutture a gestione diretta e convenzionate, 19.493 bambini e bambine iscritti. C’è una crescita esponenziale rispetto agli anni passati grazie anche alle stabilizzazioni del personale e all’abbassamento delle rette. Ma è ovvio che senza il personale necessario sarà difficile proseguire su questa strada”.

Tra gli obiettivi futuri c’è anche l’apertura di nuovi nidi, quanti saranno e dove?

“In risposta a una domanda crescente, entro il 2026 contiamo di avere 22 strutture in più, per un totale di quasi 900 posti ulteriori nelle nostre strutture. Abbiamo già aperto cinque nuovi nidi a Castel Giubileo nel municipio III, in via Poppea nel IV municipio, in via Maccari nel X municipio, in via Don Primo Mazzolari nel VI e in via Conversi al IX municipio. Nell’anno scolastico 2024/2025 ne apriranno altri tre e poi saranno inaugurate 17 strutture entro il 2026 che riguarderanno tantissime zone della città: Quarticciolo, Settebagni, Lunghezza, Tor Fiscale, Bravetta, La Storta, Val Cannuta. E molte altre”.

Un’altra questione complessa è il dimensionamento scolastico. Diverse scuole di Roma, tra cui l’IC “Via P. R. Pirotta" al Quarticciolo, si stanno battendo contro gli accorpamenti. Come state intervenendo come Comune?

“Siamo molto impegnati su questo fronte, che sta lasciando ferite gravi. Non abbiamo intenzione di arrenderci e stiamo ragionando con la nostra Avvocatura sulla possibilità di fare un ricorso al Tar, perché secondo noi sono stati violati dei criteri obbligatori. Il 4 gennaio la Regione ha approvato una delibera sugli accorpamenti all’insaputa e contro il volere dei Comuni. Questo dopo che il 19 dicembre c’era stata una riunione della conferenza regionale sull’istruzione che aveva stabilito all’unanimità che per quest’anno non si sarebbero fatti processi di accorpamento a Roma. Se non in un solo caso, nel II municipio, che era stato già deciso e deliberato dalle scuole. La Regione, bisogna dirlo, ha fatto un colpo di mano su impulso del governo, che l’ha praticamente costretta, e ha prodotto un piano di accorpamento con un criterio sbagliatissimo, azzerando la volontà dei soggetti interessati. Non hanno nemmeno coinvolto la conferenza regionale sull’istruzione. Lo strappo istituzionale è stato gravissimo. I tagli, inoltre, non hanno tenuto conto delle peculiarità dei territori in cui si trovano le scuole. Nel municipio IX sono stati accorpati due istituti che si trovano a undici chilometri di distanza (ovvero l'IC “Tacito - Guareschi” di Vitinia e l'IC “Via Laurentina 710” di Fonte Ostiense, ndr). Ma che senso ha?”.

A fine gennaio gli assistenti educativi alla disabilità delle scuole capitoline sono scesi di nuovo in piazza contro il Comune. Come sta gestendo questa situazione?

“Abbiamo siglato un accordo con le centrali cooperative e le organizzazioni sindacali riguardo la gestione e l’organizzazione del servizio che permette di recuperare le ore erogate del servizio, in caso di assenza del bambino, fino a un massimo del 30%. In modo tale da poter consentire alle cooperative una maggiore flessibilità. C’è però un punto da sottolineare: il lavoro degli assistenti educatori alla disabilità viene finanziato dallo Stato con una miseria in tutto il Paese. Come Roma Capitale abbiamo fatto la scelta di farci un grande investimento, visto che il servizio riguarda circa 9mila bambini. Dal 2022 al 2023 siamo passati da 60 a 90 milioni di finanziamento: abbiamo aumentato il pagamento dei lavoratori, spostandoli dalla categoria C alla D, abbiamo inoltre previsto di pagare loro il pasto a scuola e aumentato il numero di ore del servizio. Su 90 milioni spesi, lo Stato ce ne dà quattro. Se pagassimo il servizio Oepac solo con questi fondi potremmo fare, per ogni bambino, solo 20 minuti di assistenza a settimana”.

In questi giorni ha lanciato un’iniziativa per l’integrazione degli studenti con background migratorio. Come funzionerà?

“Abbiamo investito su questo progetto 600mila euro per finanziare, fino a dicembre, attività di mediazione culturale, insegnamento dell’italiano come seconda lingua e interventi di supporto scolastico di varia natura. Le risorse vengono messe a disposizione delle scuole sulla base dei numeri di studenti con background migratorio presenti nei loro istituti. Ovviamente chiediamo anche i progetti che intendono intraprendere, perché si tratta di soldi pubblici e dobbiamo sapere come verranno impiegati. Si tratta di un progetto nato anche dal dialogo con la Rete scuole migranti. Ci stanno già arrivando, in maniera informale, feedback molto positivi dalle scuole. Tra due settimane si chiuderò il bando e vedremo cosa accadrà. E ci sono novità anche su un altro progetto importante: il 29 febbraio ospiteremo a Roma un appuntamento messo a punto con le città di Milano, Bergamo, Bologna, in collaborazione con la Rete delle scuole aperte e partecipate e con il patrocinio di Anci per discutere e confrontarci con altre città italiane sulle scuole attive oltre l'orario ordinario”.