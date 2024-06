Vini del Lazio, c'è una sfida da vincere. Raffa (Arsial): "Vinitaly tassello di una progettualità più ampia"

Nominato commissario dell’Arsial nel giugno del 2023, Massimiliano Raffa sta cercando di riportare l’attenzione del mercato nazionale sui prodotti del Made in Lazio. In particolare l’olio ed il vino rappresentano delle eccellenze da far conoscere ed apprezzare, attraverso una pianificazione che, nell’ultima edizione del Vinitaly, ha sperimentato un importante passaggio.

Il Vinitaly 2024 è stato presentato come un evento denso di novità per il Padiglione del Lazio? Quale sono stati gli aspetti che meglio hanno caratterizzato questa edizione?

Per portare a termine un progetto come Vinitaly, ci siamo dati due regole fondamentali: raccontare il nostro territorio in modo professionale e curare ogni dettaglio. Nulla è stato lasciato al caso. Avevamo annunciato la nostra intenzione di rappresentare il lavoro dei nostri produttori in maniera professionale e lo abbiamo fatto. Dal parterre tecnico della conferenza stampa al padiglione scenografico, dallo storytelling degli acquedotti romani alle degustazioni alla cieca dei nostri vini confrontati con le più grandi etichette italiane. Abbiamo introdotto soluzioni tecniche innovative per ridurre i rumori negli stand e organizzato incontri mirati con i buyers grazie alla corretta profilazione dei nostri produttori. Abbiamo ricevuto apprezzamenti da tutti gli operatori del mercato: buyers, distributori, agenzie italiane e internazionali, Veronafiere, le Regioni, il Ministro Lollobrigida e il Presidente Rocca. È stato un successo straordinario.

Quali numeri ci raccontano il successo del Lazio in questa edizione?

Abbiamo ottenuto numeri importantissimi: tutti i nostri produttori hanno registrato un aumento delle vendite, dei contratti e dei contatti. Mai prima d'ora abbiamo riscontrato un feedback così positivo e unanime. Tuttavia, i numeri, per quanto rilevanti, non possono sostituire le parole dei nostri produttori. Ascoltarli mentre raccontavano all’assessore Righini di essere finalmente orgogliosi della Regione Lazio è il risultato che ripaga tutto il lavoro svolto dalla squadra di Arsial. Ottenere un tale successo in soli quattro mesi, dimostra anche a noi stessi che possiamo raggiungere traguardi ancora più grandi. Nel Padiglione del Lazio si stipulavano contratti, si incontravano giornalisti e si pianificavano eventi internazionali. C’era il giusto clima, di business e di squadra, che desideravo e che considero necessario per far decollare il “Modello Lazio”, accompagnato dalle parole di stima delle regioni più prestigiose.

Perché prima di oggi non si è investito così tanto per un evento come Vinitaly?

Non lo so e non mi interessa guardare al passato. Quando la politica investe in uomini e mezzi, i risultati si vedono. Con le stesse risorse, ma con scelte più vantaggiose, tecniche e a medio termine, i progetti si realizzano. La misura e il modo in cui si realizzano, fa la differenza. Vinitaly è solo un tassello di una progettualità ben più ampia che questa amministrazione sta condividendo con il tessuto produttivo. Io, Arsial e Righini abbiamo un progetto e non solo vogliamo realizzarlo, ma desideriamo monitorarne il ritorno sull’investimento a ogni step.

Perché vini e oli del Lazio sono poco presenti nella ristorazione romana?

Abbiamo affrontato spesso questo discorso e sto studiando interventi diretti e indiretti per affrontare la problematica della scarsa presenza dei vini laziali nei ristoranti romani. Certamente il problema è “culturale”: spesso i ristoratori romani ignorano la qualità e il rapporto qualità/prezzo dei prodotti del nostro territorio. Questa mancanza di consapevolezza si estende anche ai camerieri e, spesso, ai sommelier, che dovrebbero essere i primi brand ambassador delle nostre eccellenze. Siamo pronti ad affrontare questa sfida con programmi di formazione, incontri e partnership con le associazioni dei sommelier. Anche in questo caso non stiamo lasciando nulla al caso. Combatteremo contro la risposta “falanghina, ribolla o traminer” alla domanda “cosa avete come vino bianco?”.

La stessa mancanza di consapevolezza si riscontra anche con l'olio: è sorprendente trovare su molte tavole romane olio toscano o pugliese, quando la nostra regione produce oli extra vergine di oliva straordinari, capaci di competere e vincere qualunque confronto. Arriverà il momento in cui non solo gli esperti, ma ognuno di noi chiederà la lista degli oli al ristorante. Parliamo di esperienze sensoriali uniche. Arsial sta lavorando in questa direzione.

Come vi state preparando a Vinòforum? Che appuntamento sarà e cosa ci dobbiamo aspettare?

Abbiamo concordato con gli organizzatori di Vinòforum che avremmo partecipato solo a determinate condizioni: location, stand, tasting tecnici. Tutto deve seguire la stessa regola che ci siamo dati al Vinitaly: “nulla al caso”. Nessuna amministrazione ha investito nel Vinoforum quanto la Regione Lazio. Crediamo nell’evento romano e ci credono anche i nostri diciotto produttori che porteremo come collettiva Lazio. Sono certo che la squadra di Arsial e gli organizzatori di Vinòforum faranno un ottimo lavoro. Abbiamo tutti lo stesso obiettivo: presentare il vino del Lazio nelle sue innumerevoli, straordinarie e impareggiabili diversità.