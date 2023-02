Rimossi rifiuti abbandonati per strada: individuati i responsabili

Nella mattinata di giovedì 9 febbraio a Granaretto è stato effettuato un intervento straordinario da parte dell'Ati e della Polizia Locali per la rimozione di rfiuti abbandonati per strada.

L'operazione, resa possibile grazie anche alla segnalazione dei cittadini del quartiere, ha portato alla rimozione di diversi sacchi di rifiuti e ingombranti abbandonati lungo le strade meno abitate. Dai rifiuti recuperato, dopo un esame, si è risaliti ai responsabili dell'abbandono dei rifiuti per strada. Gli autori di questi comportamenti saranno sanzionati perchè hanno violato le legge arrecando un danno a tutta la comunità.

Il comune di Fiumicino invita e sollecita la popolazione a segnalare altre situazioni simili per poter intervenire sul territorio. Per farlo sarà necessario scrivere una mail indicando luogo esatto e una foto in allegato, a areatutelaambientale@comune.fiumicino.rm.it o telefonando al numero 06-65210805.