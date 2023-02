Lavori di sicurezza stradale sulla Cassia Veientana: tutte le informazioni

Lunedì 20 febbraio 2023 inizieranno i lavori di sostituzione delle barriere laterali e bordo ponte della statale 2 Bis "Cassia Veientana", il cui completamento è previsto per la fine di aprile.

Il lavoro di sostituzione delle barriere nel dettaglio riguarderà le rampe di ingresso del Grande Raccordo Anulare in carreggiata interna e le rampe in uscita in carreggiata esterna. Per procedere all'intervento sarà installato per un tratto di 500 metri un cateiere fisso che porterà al restringimento della carreggiata. Nonostante il cantiere, sarà garantita la circolazione ma solo sulla corsia non interessata ai lavori.

Questo intervento nasce per aumentare i livelli di sicurezza dell’arteria interessata da elevati flussi di traffico sia in entrata che in uscita dalla Capitale.