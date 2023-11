Insulti alle famiglie e tafferugli fuori dal circo del leone fuggito. Si rinnova lo scontro tra animalisti e circensi

Striscioni, slogan e insulti rivolti anche alle famiglie. È stata una domenica pomeriggio di tafferugli e tensioni quella che si è svolta davanti al circo Rony Roller, attendato a Ladispoli. Dopo la rocambolesca fuga del leone Kimba avvenuta nella giornata di sabato 11 novembre, il giorno dopo gli spettacoli sono ripresi regolarmente. All’ingresso, però, del tendone si sono presentati decine e decine di ambientalisti ed attivisti per gli animali che protestavano per chiedere la liberazione degli esemplari di proprietà dei circensi. Per il presidente dell’ente nazionale circhi, Antonio Buccioni, il comportamento dei manifestanti è stato “intollerabile”.

La protesta

Oltre a semplici cittadini, si sono dati appuntamento fuori dal circo l’attivista Enrico Rizzi e il deputato campano Francesco emilio Borrelli, di Verdi e sinistra. Vicino a loro tante persone che si sono riunite per chiedere la chiusura dei circhi con animali.

Qualcuno, però, è andato oltre, cominciando ad insultare anche le famiglie con bambini al seguito che erano andate a seguire lo spettacolo. Il clima di tensione è sfociato in qualche tafferuglio ma senza conseguenze, anche grazie al presidio delle forze dell’ordine.

No agli animali nei circhi

E mentre si continua ad indagare sulle modalità con le quali il leone è riuscito a scappare , si è acceso il dibattito, ancora una volta, in merito alla presenza degli animali nei circhi. Ad oggi, in tutta Italia, ci sono all’incirca ancora 2000 animali utilizzati per gli spettacoli, di cui un terzo sono equini e animali domestici. Quanto accaduto a Ladispoli ha, secondo il presidente dell’Ente nazionale circhi, Antonio Buccioni, determinato intanto un grande successo commerciale per tutti i circensi.

Boom di richieste per il circo

Raggiunto telefonicamente da RomaToday, Buccioni racconta come, poco dopo la fuga di Kimba, si sia scatenata “una catena di solidarietà nei confronti del circo Rony Roller da parte della popolazione. Il popolo – secondo Buccioni – ha solidarizzato con il circo. Ne usciamo triofnalmente da un punto di vista commerciale. Il popolo è con noi. Le persone chiamano il circo per esigere, tassativamente, la presenza degli animali”.

Buccioni, ovviamente, non è nuovo alle proteste. “Non discuto il libero pensiero, queste persone esercitano la loro visione del mondo. Le modalità, però, sono intollerabili. È normale che possa accadere qualcosa se si insultano delle persone solo perché stanno andando al circo. Il nostro è un paese democratico: se voglio andare a vedere uno spettacolo con la mia famiglia non posso essere importunato in questo modo”.

Verso la dismissione degli animali, i numeri

Il futuro dei circhi è, comunque, già segnato da tempo. C’è una normativa mondiale che ha sentenziato la fine della presenza degli animali, eccezion fatta per equini ed animali da cortile. Insomma, a breve non si vedranno più esemplari esotici. “Noi abbiamo fatto la nostra parte – riprende Buccioni – negli anni ’50 c’erano, all’incirca, 12 mila esemplari negli spettacoli viaggianti. Ora di animali ce ne sono circa 2000. Già da tempo, tanto per fare, un esempio, non ci sono più i primati e gli orsi”. In Italia sono rimasti tre elefanti a esibirsi. “Per alcune specie – sottolinea Buccioni, ci sono uno o due esemplari ancora in attività. Sottolineo che questa opera di dismissione è stata portata avanti senza le sollecitazioni delle associazioni animaliste. Abbiamo limitato allo stretto indispensabile per non stravolgere l’accezione occidentale dello spettacolo circense che è quello con gli animali”.

No all’autorizzaizone

A dare l’allarme del felino in fuga è stato il sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando. Il primo cittadino, nei post social pubblicati durante le ore di fuga dell’animale, ha voluto precisare di non aver mai “autorizzato” l’attività del circo perché “non spetta a me farlo, e purtroppo non possiamo vietare ai circhi con animali di venire nella nostra città”. C’è una legge, infatti, che tutela queste attività.

“Il sindaco ha detto bene, c’è una legge dello stato che non può essere sconfessata da regolamenti comunali – spiega ancora RomaToday, Antonio Buccioni - è stato esemplare da questo punto di vista”. Il presidente sottolinea però come sia stata data, alla fuga di Kimba, “un rilievo mediatico assolutamente sproporzionato mentre si parla poco dei quotidiani infortuni sul lavoro o degli incidenti mortali causati da animali domestici”.

Maltrattamenti

Uno dei temi più battuti dalle associazioni è quello relativo ai maltrattamenti che gli animali subirebbero all’interno dei circhi. “Ormai ripeto luoghi comuni da anni – riprende Buccioni - l’animale nel circo è contemporaneamente un bene dell’azienda ed è un affetto della famiglia che lo ha in proprietà. C’è chi maltratta? È ovvio perché, come in tutti i lavori, c’è chi fa bene la propria professione e chi la fa male. Nel particolare del circo coinvolto, conosco personalmente i proprietari, non ho il minimo dubbio sul fatto che il leone venga trattato come uno di famiglia”. Lo stesso circo, anni fa, era stato protagonista di un episodio analogo ma, quella volta, era attendato proprio nella Capitale.