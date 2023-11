Precari, sottopagati e disorientati. Ecco su chi regge il sistema scolastico di Roma

Se si consulta il sito dell'ufficio scolastico della provincia di Roma, andando indietro fino a inizio settembre di quest'anno, è possibile scorrere la lunga lista di insegnanti che hanno ricevuto la convocazione per l'anno scolastico 2023/2024. Sono cattedre annuali, in alcuni casi spezzoni di ore. Almeno un centinaio di pagine, una cinquantina di nomi ciascuna. Sono tutti precari, forse dai 5mila ai 6mila laureati inseriti nella graduatoria GPS, pescati da un algoritmo e spediti da qualche parte nell'area metropolitana, anche a 50 km o più da casa.

I prof ultrasessantenni precari da una vita

Ma oltre alla massa di precari, fa impressione leggere le date di nascita. Laura, foggiana, ha 63 anni suonati, ne sta per compiere 64, insegna Arte. Come Antonietta, casertana, che è andata in una secondaria di primo grado, ma di anni ne ha già compiuti 64 e va per i 65. Massimiliano insegna Fisica, ha ottenuto un incarico annuale al "Via Copernico" di Pomezia. E' un classe 1970, risiede nella provincia di Frosinone e ogni giorno, se ha accettato la cattedra, si fa quasi 90 km di macchina ad andare e 90 km a tornare. Precari storici, in alcuni casi vicini all'età pensionabile, a caccia di contratti annuali dove capita.

La beffa dell'algoritmo

In totale, secondo i dati dell'ufficio scolastico, a Roma e provincia ogni anno sono circa 20mila gli insegnanti precari che aspettano di lavorare a settembre, dopo aver chiuso i libri a metà giugno, fatto domanda per la disoccupazione e riposto ogni speranza nell'algoritmo. Quest'anno, fatto non raro, il software ha fatto qualche scherzo. Lo avevamo raccontato l'11 settembre: docenti chiamati in scuole che non avevano bisogno di loro. In alcuni istituti i dirigenti scolastici si sono visti arrivare, in un solo giorno, tre precari pescati dall'algoritmo e assegnati lì, ma senza che ci fossero cattedre libere.

Nove mesi di lavoro a 1.500 euro lordi

Quando si è fortunati e anno dopo anno si trova ogni volta un impiego da qualche parte, raramente nella stessa scuola del giugno precedente, le condizioni economiche non sono lusinghiere. Dopo aver conseguito una laurea, essersi formati, magari aver anche sborsato migliaia di euro per un corso di specializzazione TFA per fare da sostegno ad alunni con disabilità e bisogni educativi speciali, in busta paga se va bene ci si ritrova con 1.500 euro lordi al mese. Per nove mesi, poi basta. Poi da metà giugno a metà ottobre, quando arriva il primo "assegno", bisogna cavarsela con quel che si ha e con la Naspi, se arriva in tempo. Nei primi anni di impiego, un insegnante di sostegno con 18 ore a settimana, porta a casa a malapena 1.350 euro lordi al mese.

Nidi e materne sono "baby parking" gestiti da maestre stressate

Non va certo meglio nel sistema educativo comunale da 0 a 6 anni. Qui i problemi non sono solo economici, ma anche di gestione. Nonostante le 650 assunzioni di precarie storiche, finalizzate dal Comune nell'ultimo anno, resta folta la schiera di educatrici e maestre precarie, supplenti chiamate per poche ore a settimana, all'ultimo minuto. Per chi è di ruolo si tratta di portare a casa anche solamente 1.000 euro netti al mese. Ma lo stress è enorme e quest'anno sembra essere aumentato, a causa di un sistema organizzativo dalla coperta corta: mancano le supplenti, anche perché il Comune ha quasi esaurito il "plafond" per finanziarne i contratti a termine, quindi a chi è di ruolo viene chiesto di allungarsi anche di un'ora ogni giorno, levando tempo a impegni personali, tempo libero e famiglia. Le famiglie se ne rendono conto e non è raro sentire genitori commentare il nervosismo e la stanchezza delle maestre che, dalla mattina al pomeriggio, ricoprono il delicatissimo compito di vigilare ed educare i più piccoli. "Ormai l'asilo è diventato un baby parking" ci ha confidato una mamma, membro di un comitato di gestione di un nido comunale di Roma. Le maestre sono troppo occupate a sbrigare pratiche amministrative e ha mettere toppe ai buchi lasciati da una malattia o dall'esercizio del diritto dato dalla legge 104. Le precarie, inoltre, ogni fine anno devono fare la domanda di disoccupazione. E il TFR tanto agognato impiega anche molto tempo ad arrivare: il "bubbone" è scoppiato settimane fa, chi ha finito di lavorare nel 2022 ancora aspetta e i tempi non sembrano brevi.

Gli assistenti ai disabili che lavorano "a cottimo"

Ancora peggio quando si tocca l'argomento Oepac, gli operatori per l'educazione e la comunicazione. Hanno un ruolo fondamentale: occuparsi dell'educazione di bambine e bambini con disabilità, altrimenti lasciati a loro stessi. A Roma il servizio viene erogato da cooperative sociali, tramite il sistema dell'accreditamento, come da nuovo regolamento approvato nell'aprile 2022 in assemblea capitolina. Per l'anno scolastico 2023/2024 sono 55 le realtà iscritte, dalle quali ogni singola famiglia puà scegliere quale è la migliore per l'assistenza dei figli con disabilità. A loro volta, gli operatori - che hanno pagato un corso per formarsi - firmano contratti a termine, per un minimo di 12 ore a settimana, inquadrati quasi tutti come categoria D1. Percepiscono 9,15 euro lordi l'ora e li ricevono solo se la scuola è aperta e solo fino al secondo giorno di assenza dell'assistito (anche se, ultimamente, questa regola è saltata). Significa ricevere 8 euro netti l'ora, con la retribuzione minima mensile che non arriva a 400 euro se si fanno 12 ore a settimana: "Ma difficilmente avere sul contratto 12 ore significa farle davvero - spiegava a RomaToday Germano Monti, portavoce degli Oepac romani - perché se ne lavorano effettivamente anche 30 o 35, ma senza tutele su contributi e TFR". Chi fa l'operatore, a meno che non abbia la settimana piena, è costretto a trovarsi anche lavori per poter pagare l'affitto, la spesa e la benzina. E' lavoro povero, poverissimo. E di internalizzazione, promessa ai tempi della giunta Raggi, non se ne sta più discutendo.

Lo zoccolo duro del sistema scolastico romano

Precari, sottopagati, stanchi, disorientati. A Roma c'è un esercito di lavoratori che si muove dagli asili nido ai licei e che combatte con la pochezza degli stipendi, con la fatica di una gestione quotidiana delle classi, con sistemi organizzativi fallaci e intrisi di burocrazia, con algoritmi miopi che non guardano all'esperienza. In tutto ciò, devono curarsi di neonati, bambini e ragazzi in anni decisivi per la loro formazione ed educazione. E' su di loro che si basa il sistema scolastico di questa città.