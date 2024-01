Smog a Roma, niente effetto botti. Il Capodanno 2024 è meno inquinato: tutti i dati

Stavolta i botti di Capodanno hanno causato meno conseguenze per quanto riguarda i livelli di polveri sottili a Roma. Rispetto ai dati di un anno fa, il report di Arpa Lazio sui valori di Pm10 al 1° gennaio 2024 fa emergere lo sforamento dei limiti consentiti "solo" in tre centraline su 13, mentre nel 2023 erano addirittura nove.

L'inquinamento a Roma il 1° gennaio 2024

Non solo gli scarichi delle automobili e gli impianti di riscaldamento di privati e aziende. Anche i fuochi d'artificio e i "botti" che caratterizzano la notte di San Silvestro contribuiscono alla dispersione di polveri sottili e sostanze inquinanti nell'aria che respiriamo. Quest'anno, secondo il report diffuso da Arpa Lazio e pubblicato da Roma Capitale il 2 gennaio, nel primo giorno del 2024 sono state tre le centraline di rilevazione che hanno fatto registrare valori superiori ai limiti imposti dalla legge.

Le centraline Arpa con valori di Pm10 oltre la legge

Nel 2023 l'analisi aveva evidenziato una situazione molto grave in ben nove centraline sulle 13 dislocate in varie strade della Capitale, con valori anche oltre i 100 microgrammi di Pm10 (il limite è 50), per esempio a largo Preneste. In questo inizio di 2024, invece, le situazioni critiche si sono limitate a tre zone della città: sempre largo Preneste (69 microgrammi), Corso Francia (69 microgrammi) e via Tiburtina (54 microgrammi). Come segnala Arpa Lazio, non è stato possibile rilevare la centralina di Cinecittà "per assenza di connettività tra stazione e server".

Le ordinanze di Gualtieri per il 3 e 4 gennaio

In ogni caso, il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato due differenti ordinanze in seguito alla diffusione dei dati sull'inquinamento da Pm10 a Roma. Secondo le previsioni modellistiche di Arpa Lazio, infatti, nelle 48/72 ore successive alle rilevazioni, quindi fino al 4 gennaio, c'è la possibilità che permanga una situazione di criticità. Una delle ordinanze contiene le raccomandazioni per la cittadinanza, con tutti i comportamenti da seguire per ridurre l'emissione di polveri sottili nell'aria. L'altra, invece, mira al decongestionamento del traffico nelle zone più critiche e coinvolge l'attività degli operatori della Polizia Locale di Roma Capitale.

Cosa chiede il Comune ai romani

Le raccomandazioni alla cittadinanza sono sempre le stesse, già adottate più volte nell'arco dell'anno ogni qualvolta i valori di Pm10 nell'aria si sono rivelati superiori ai limiti: preferire mezzi di trasporto elettrici, ibridi o alimentati a metano, scegliere il "car sharing" per ridurre il numero di veicoli in circolazione, adottare comportamenti responsabili alla guida (moderare la velocità, spegnere il veicolo quando si è in sosta) e infine ridurre l'accensione degli impianti termici, con temperature inferiori rispetto al normale durante il periodo di funzionamento.

Più vigili nelle strade maggiormente trafficate

Per quanto riguarda la seconda ordinanza, che ha l'obiettivo di decongestionare il traffico in città, per i giorni di martedì 3 e mercoledì 4 gennaio il primo cittadino ha predisposto un maggiore presidio da parte degli operatori di Polizia Locale di Roma Capitale in specifiche strade della città, quelle classificate ad alto flusso veicolare. Nell'elenco ci sono: l'itinerario della Tangenziale verso il Centro storico, via dell'Acqua Bullicante, via di Portonaccio, via Prenestina, Corso di Francia, via Quirino Maiorana, viale Guglielmo Marconi, via Oderisi da Gubbio, viale Trastevere, via Magna Grecia, via Cerveteri, via Appia, viale Etiopia, viale Libia, viale Somalia, Corso Trieste, via Cipro, Circonvallazione Trionfale, via delle Medaglie d'Oro, via Trionfale, viale Palmiro Togliatti, via Tuscolana, piazza Cinecittà, via dei Monti Tiburtini, via di Portonaccio e via Tiburtina.

Le condizioni meteo non aiutano

Già subito dopo il ponte dell'Immacolata, il 10 dicembre, il Comune aveva emesso due ordinanze del tutto simili a quelle del 2 gennaio, in seguito a modelli previsionali dell'Arpa Lazio che tratteggiavano una prospettiva non rosea dei livelli di polveri sottili e sostanze inquinanti nell'aria di Roma. Una preoccupazione alimentata anche dall'assenza di vento e pioggia.

L'allarme di Legambiente

Il 21 dicembre è stata Legambiente a porre l'accento sul livello allarmante di inquinamento a Roma, con una protesta sotto la sede della Regione Lazio: "Le polvere sottili sono fuori controllo", ha denunciato l'associazione ambientalista. Tra il 18 e il 20 dicembre, come tra l'altro Arpa aveva avvertito e previsto, c'è stata una progressione significativa dei valori: da una a 11 le centraline con valori di Pm10 sopra i limiti di legge. Gualtieri il 21 dicembre in serata firmò un'ordinanza con la quale imponeva forti limitazioni al traffico veicolare per le giornate del 22 e del 23 dicembre.