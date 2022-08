Roma è vuota ma per due giorni l'inquinamento è oltre i limiti. Cosa sta succedendo

Concentrazioni di polveri sottili superiori alla media, in alcuni casi anche in maniera considerevole. E’ quello che succede nella Capitale dove, alla vigilia del controesodo estivo, sono stati diffusi i dati su valori di PM10.

Sforamenti sorprendenti

Nella città italiana che vanta il maggior numero di auto pro capite, i romani sono ancora in vacanza. Di certo lo erano prima dell’ultimo fine settimana. Ma è proprio in questa situazione, caratterizzata dalla scarsa presenza di abitanti e quindi di veicoli, che la metà delle centaline dell’Arpa hanno segnalato lo sforamento del valore limite di 50 μg/m3, ritenuta la media giornaliera di riferimento il cui superamento va sempre seguito con attenzione.

I dati trasmessi

Nella giornata del 18 agosto, a far registrare valori “anomali”, rispetto a quelli attesi in questo periodo dell’anno, sono state le centraline di rilevamento poste a “Preneste”, “Fermi”, “Arenula”, Bufalotta”, Cinecittà”, “Tenuta del Cavaliere”. Il valore più alto è stato registrato alla Bufalotta, con 75 μg/m3. Sono disponibili i dati fino al 20 agosto che evidenziano come, con il passare dei giorni, i livelli siano progressivamente rientrati nella normalità.

Le polveri desertiche

Com’è possibile che alla vigilia del controesodo estivo, in assenza di auto, le centraline abbiano rilasciato questi dati? La spiegazione è contenuta nella nota del dipartimento al ciclo dei rifiuti di Roma Capitale. La qualità dell’aria registrata non dipende da criticità relative a “fonti emissive di natura antropica”. E’ invece da correlare alla presenza di un “contributo di materiale particolato di origine naturale connesso ad un fenomeno di trasporto di polveri desertiche”. La pioggia ed il vento, in sostanza, hanno finito con il causare l’impennata di PM10, rilevata dalle centraline dell’Arpa. Un risultato che, per una volta, non è direttamente imputabile ad attività di natura umana.