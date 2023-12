Inquinamento a Roma, i dati Arpa preoccupano. Il Comune: "Usate i mezzi o la bici, limitare uso auto private"

Il freddo e l'assenza di pioggia e vento non portano buone notizie per Roma. Sì, perché si tratta di previsioni metereologiche che di solito conformano quello che è un aumento dell'inquinamento atmosferico. A confermarlo sono anche i modelli dell'Arpa. Il sito del Comune di Roma spiega: "In considerazione delle previsioni modellistiche fornite dall'A.R.P.A. Lazio, la qualità dell'aria evidenzia una situazione di criticità con il rischio di superamento dei valori limite per le concentrazioni degli inquinanti atmosferici". Smog in aumento quindi e il Campidoglio corre ai ripari.

Lo fa con due determinazioni. Nella prima sono contenute una serie di raccomandazioni ai cittadini per mettere in campo comportamenti virtuosi per provare a limitare le emissioni nocive. Nella seconda si impone alla polizia locale un aumento dei controlli sul traffico veicolare in alcune strade.

Le raccomandazioni ai cittadini

Il vademecum nella determinazione pubblicata sul sito del comune è vario. Si va dalla raccomandazione ai soggetti a rischio di evitare di "esporsi prolungatamente alle alte concentrazioni di inquinanti", alle prescrizioni per "prevenire l’aumento delle concentrazioni inquinanti in atmosfera", tra e quali ad esempio l'indicazione di usare i trasporti pubblici, "evitando il più possibile l’impiego del veicolo privato a motore". E ancora: "utilizzare in modo condiviso l'auto". Quindi "preferire i veicoli elettrici" e "mantenere spento il motore se non necessario, curare la manutenzione periodica del veicolo in modo da garantire un corretto funzionamento del motore e del veicolo nel suo complesso)". E sempre per gli spostamenti "optare per l'uso della bicicletta" e "preferire, ove possibile spostamenti a piedi". C'è anche l'indicazione di limitare gli orari di accensione dei riscaldamenti.

I maggiori controlli

Previsti anche maggiori controlli della polizia locale. Le strade su cui è prescritto un rafforzamento dei controlli sono: tutto il lungotevere, la via Palmiro Togliatti, viale Marconi, viale Libia, viale Somalia, viale Eritrea, via Cipro, via Trionfale, piazza di Cinecittà, via Tuscolana, via TIburtina, viale Manzoni, via Prenestina, via Acqua Bullicante, via Cerveteri.