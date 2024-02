Roma soffoca, è tra le peggiori città italiane per la media di biossido di azoto nell'aria

Roma è tra le peggiori città italiane per la media di biossido di azoto nell’aria. Lo dice il report di Legambiente “Mal’aria di città 2024”, documento che analizza cosa respirano, ogni giorno, gli italiani. E se Frosinone ha il record nazionale dei giorni di polveri sottili Pm10 fuori controllo, Roma ha un grande problema con il No2, un gas che può causare bronchiti e altri problemi polmonari. Questi risultati certificano, semmai ce ne fosse stato bisogno, che la Capitale ha un problema con l'inquinamento, come dimostrano anche le ultime rilevazioni dell'Arpa e il blocco parziale del traffico dello scorso week end.

Un grido d’allarme

Secondo Legambiente, il record negativo di Frosinone per le Pm10 e la performance di Roma, tra le peggiori città per No2, sono “un grido di allarme incontrovertibile sulla salute della cittadinanza di tutto il Lazio” commenta Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio. Parametri alti per i quali occorre intervenire per invertire la tendenza. Per migliorare la qualità dell’aria, al netto dei problemi legati all’assenza di piogge, occorre un cambio di rotta da parte delle amministrazioni pubbliche

Subito Ztl

Per Legambiente sono diversi gli strumenti che il Comune di Roma e la Regione Lazio dovrebbero mettere in campo per tutelare la salute dei propri cittadini, anche a costo di diventare impopolari. “Subito fascia verde, congestion charge, nuovi tram, ciclovie, sharing mobility, metro e bus elettrici” la ricetta di Legambiente che vorrebbe, in pratica, una vera e proprio rivoluzione green della mobilità. La Ztl fascia verde è stata rinviata e, almeno per ora, non si conosce quando verranno attivati i varchi. Si è deciso, a novembre dello scorso, di concedere altri 12 mesi ai veicoli diesel euro 4 e benzina euro 3.

“Ci rivolgiamo al governatore Rocca, al sindaco di Roma Gualtieri – dice ancora Scacchi - perché si lavori tutti nella stessa direzione per abbattere il numero di vetture inquinanti, ridurre le emissioni da riscaldamenti a biomasse, scardinare lo strapotere delle automobili sulle strade cittadine con provvedimenti immediati e strutturali”.

Città 30

Anche se in molti pensano il contrario, le zone 30 non inquinano, anzi. Secondo alcuni studi citati dall’Ansa nella sua sezione di fact checking, “due ricerche separate dell'Istituto tedesco per l'ambiente (Uba) e dell'Università belga di Hasselt sono arrivate alla conclusione che la Zona 30 in realtà riduce l'inquinamento. Secondo Hasselt, passando da 50 a 30 km all'ora, si riducono del 10% le emissioni di anidride carbonica, del 20% di ossido di azoto e di oltre il 30% di polveri sottili. Inoltre, il limite a 30 riduce il rumore del traffico da 2,4 a 4,5 decibel. Acusticamente, è come dimezzare il traffico”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per questo Legambiente punta forte sulle aree a velocità ridotta. Per migliorare la qualità dell’aria serve insistere sulle “Città30, con la riduzione dei limiti di velocità sulle autostrade per inquinamento”. Occorrono anche “una potente cura del ferro e un piano di rilancio del TPL”. Infine, serve la “messa a bando dei diesel per fermare il biossido di azoto a tutte le forme di sostegno per la diffusione di veicoli a emissioni zero”.

L’Europa

E poi c’è l’Europa che, con le nuove direttive, ha imposto limiti stringenti agli inquinanti da rispettare entro il 2030. Secondo i dati di Legambiente, infatti, a Roma è necessario abbattere il 37% di No2 per rientrare nei parametri che saranno da raggiungere. Questi dati sull’aria dovrebbero “obbligare il sistema paese e, nello specifico i luoghi di crisi del Lazio, a prendere provvedimenti coraggiosi sui quali dal mondo ambientalista e dai cittadini con a cuore la salute collettiva e l’ambiente non può che arrivare un grande sostegno”.