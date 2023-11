Arriva lo sfratto per gli inquilini delle case all'asta. E scatta la protesta in assessorato

Il timore era diffuso, adesso c'è la certezza. L'istituto che si occupa delle vendite giudiziarie, IVG, ha inviato a tutti gli inquilini delle case Erp di Monterotondo una lettera in cui si intima loro di abbandonare gli alloggi entro il 22 gennaio 2024. Le famiglie, che vivono in via Salaria 142/170 da metà anni '70 e da quei tempi pagano l'affitto al Comune di Roma, stanno aspettando una decisione definitiva da parte del Campidoglio sui loro destini. Ma per ora hanno solo una certezza: se ne devono andare.

Avviso di sfratto per gli inquilini di Monterotondo

A dirlo è il Tribunale di Tivoli, con un atto datato 23 novembre e firmato dal giudice esecutivo Francesco Lupia. L'intimazione allo sgombero di persone e cose è da parte dell'IVG, l'istituto vendite giudiziarie che si occupa di curare i beni della fallita Pegaso 90, società precedentemente proprietaria delle palazzine di Monterotondo Scalo. Palazzine costruite negli anni '70, utilizzate poi dal Comune di Roma per trasferire le famiglie che prima vivevano in zona quartiere Africano, nell'area interessata dalla costruzione della Tangenziale Est. Ci sarà tempo fino al 22 gennaio, quindi 60 giorni dall'arrivo della comunicazione.

L'asta del curatore fallimentare

Come raccontato da RomaToday più volte nell'ultimo anno, gli alloggi Erp di Monterotondo Scalo sono stati messi all'asta dal curatore fallimentare. All'interno, però, ci vivono persone che da una vita pagano l'affitto al Comune di Roma. Non tutti, per condizioni economiche e anagrafiche, hanno la possibilità di riscattare la casa e ancor meno di partecipare ad un'asta che li vedrebbe contrapposti a veri e propri investitori del settore immobiliare. Novanta persone, per lo più anziani ultrasettantenni e persone con problemi di salute e disabilità, che non hanno intenzione di sradicarsi da una zona dove hanno costruito famiglie e affetti stabili.

Le soluzioni in ballo per salvare le famiglie

Una delle soluzioni che nel corso dei mesi si erano prospettate, per salvare le sorti degli inquilini, era stata quella dell'acquisizione da parte del Campidoglio. Strada scartata, perché l'assessorato al patrimonio e politiche abitative non ha intenzione di investire su alloggi che non ricadono nel suo territorio di competenza. Per questo, gli sforzi si stavano concentrando sull'ottenimento dello stop al procedimento di dismissione (di fatto ottenuto, anche dopo sit-in e proteste molto animate da parte degli inquilini) e il contestuale supporto organizzativo e amministrativo a quegli inquilini con più possibilità di acquisto. Per gli altri, Roma Capitale aveva e ha garantito l'assegnazione di alloggi Erp altrove, ovviamente all'interno del territorio romano. Che si tratti di acquisizione - sponsorizzata dal sindacato Asia Usb, ma anche dal consigliere Pd Yuri Trombetti - o di un concreto supporto alle famiglie per il reperimento dei mutui, ora i tempi per trovare una soluzione stabile si accorciano. E di molto.

L'occupazione simbolica dell'assessorato

Per questo gli inquilini la mattina del 29 novembre si sono recati in piazza Giovanni da Verrazzano a Garbatella, sede del dipartimento e dell'assessorato al patrimonio, con il supporto del segretario romano di Asia Usb Angelo Fascetti. Un'occupazione simbolica, con tanto di striscioni appesi ai corrimano delle scale che portano alla sala d'aspetto. "Dopo la nuova ordinanza di sgombero delle case emanata dall'IVG gli inquilini del Comune di Roma abitanti da 50 anni a Monterotondo protestano dentro l'assessorato alla casa - fa sapere il sindacato di base -. Basta con l'atteggiamento del Comune di Roma che lascia gli inquilini in balia dell'asta giudiziaria. Il Comune acquisti le case, già pagate abbondantemente in questi decenni, impediamo una nuova deportazione". Infine l'appello al Sindaco: "Gualtieri tutela le famiglie e acquista le case!".