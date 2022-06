L'ultima inquilina (irregolare) dello stabile regionale con 500mila euro di arretrati

Tra via Maria Adelaide e via Maria Cristina, a due passi da piazza del Popolo, c'è un palazzo dove sono rimasti solo due inquilini. Uno dei due è una signora di 45 anni, Cristina, disabile al 100% per motivi psicologici, impossibilitata a lavorare, praticamente nata e cresciuta in quell'elegante edificio. Ad oggi la Regione, proprietaria dell'immobile (in via di cessione ad Ater), non solo le chiede di andarsene, ma anche di pagare oltre 500.000 euro di affitti arretrati.

L'appartamento "regalato" al nonno autista

Cristina, rimasta sola dopo la morte del padre Augusto, è la nipote di quello che, a voce, è da sempre stato l'intestatario dell'appartamento, 70 metri quadri divisi su tre piani con ingresso indipendente. Sì, perché il nonno di Cristina era autista di un politico "e allora gli diedero questa casa perché c'era il garage e poteva ricoverarci l'automobile di servizio". Il palazzo del Flaminio, però, nel 1979 passò in mano alla Regione, che avrebbe dovuto organizzarci i suoi uffici.

L'occupazione nel 2005

Non lo fece, prima di tutto perché dopo averlo quasi completamente liberato non iniziò mai i lavori di ristrutturazione, ma poi perché a fine 2005 alcune famiglie e singoli lo occuparono a scopo abitativo. L'occupazione è durata fino al 2021, quando Ater - l'azienda territoriale di edilizia residenziale - ha acquisito i 2000 metri quadri dello stabile per spostarci gli uffici da Lungotevere Tor di Nona. Nelle more dell'accordo con la Regione, c'era anche l'impegno a trovare un alloggio popolare alle circa 70 persone rimaste, rispetto alle 178 che inizialmente avevano preso possesso degli alloggi incustoditi.

Una vita senza contratto

"Me la ricordo quella giornata - racconta Cristina - perché fortunatamente ero a casa. Mi citofonarono, per vedere se c'era qualcuno. Altrimenti avrebbero occupato anche casa mia". La sua storia, quindi, si incrocia con quella degli occupanti, ormai andati altrove grazie all'intercessione di Ater, ma non è del tutto simile. "Quando mio nonno morì nel 1976, mia madre rimase qui - prosegue la signora - poi si sposò continuando a viverci. Ma non fece mai nessun contratto di locazione. Mio nonno non ce l'aveva e nemmeno i miei genitori, che però hanno sempre pagato tutte le utenze come faccio anch'io". Quindi, da parte della Regione prima e di Ater poi (ma solo nell'ultimo anno) nessuno ha mai proposto la scrittura di un contratto per regolarizzare la posizione della famiglia, ma per completezza va detto che nemmeno il nonno, il padre e Cristina stessa hanno preso l'iniziativa.

Lo sfratto e il risarcimento-monstre

Così nel maggio 2010 a via Maria Adelaide arriva una citazione in giudizio e quattro anni dopo il tribunale di Roma dà ragione all'ente locale, decretando il rilascio dell'immobile abitato "sine titulo". Nel 2020, in pieno lockdown, ecco che la Corte d'Appello fa calare la spada di Damocle sulla testa di Cristina: la 45enne deve lasciare l'immobile e pagare circa 2.600 euro al mese a partire dal 28 maggio 2005. In totale sono, per la precisione, 506.380,80 euro, ai quali aggiungere l'affitto regolare da oltre 2.600 euro con decorrenza da gennaio 2022. "Una cifra enorme, impossibile da riconoscere da parte mia - spiega Cristina - purtrippo rischio il pignoramento della pensione, ma in ogni caso non riesco a pagare un affitto così alto". Affitto doppio rispetto a quanto percepisce la signora, ovvero 1.300 euro al mese, la reversibilità dell'assegno percepito dal defunto padre.

"Pagare è impossibile, mi pignoreranno"

Quello che contesta Cristina non è la mancanza di un'alternativa alla casa in cui vive ("anche se non capisco perché a tutti gli occupanti sono stati trovati degli alloggi popolari e a me no") ma l'enormità della cifra. "Stringendo la cinghia un altro appartamento in affitto lo trovo - conclude Cristina - ma pagare così tanto di risarcimento è impossibile".