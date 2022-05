Inno della Roma cantato in classe, parlano i genitori: "Nessun trauma, i bambini si sono divertiti"

La notizia della maestra che fa ascoltare l'inno della Roma ai suoi alunni è un po' diversa da come è stata raccontata. Non che sia falsa, perché effettivamente i video diffusi sui social mostrano una ventina di bambini davanti a uno schermo che intonano "Roma Roma" di Venditti, ma i racconti di pianti disperati e traumi riportati a casa non corrisponderebbero al vero.

A metterlo nero su bianco, con tanto di firme in calce, sono i genitori dell'intera classe della "Caterina Usai" di Talenti, III municipio, protagonista del curioso episodio tanto discusso in questi giorni. La squadra di Josè Mourinho ha alzato l'Europa Conference League la sera del 25 maggio, il giorno dopo la città si è colorata di giallorosso con oltre 100.000 persone in strada tra Colosseo e Circo Massimo per accogliere i giocatori e la società trionfanti. Nel frattempo una maestra evidentemente molto tifosa coinvolgeva i suoi alunni in un momento goliardico, del tutto innocente.

A spiegarlo sono quasi sessanta tra mamme e papà, in una lettera inviata a RomaToday: "Ci sentiamo in dovere di chiarire l'effettiva verità dei fatti - esordiscono - vista la notevole risonanza della vicenda avvenuta nella classe dei nostri figli". E la verità dei fatti è che "nessuno dei nostri bambini ha riportato a noi genitori alcun fastidio o sofferenza, nè tantomeno traumi per aver cantato insieme l'inno della Roma. I bambini si sono divertiti e hanno riportato a casa questa esperienza come positiva e divertente".

Quindi tutto normale. Anzi, ai piccoli cantanti l'iniziativa della maestra-tifosa è anche piaciuta. Chi ha pianto, come riportavano anonimi genitori di fede laziale, non lo ha fatto perché a disagio nel trovarsi in mezzo a una piccola celebrazione della vittoria mourinhana: "Niente affatto - prosegue la lettera - perché vogliamo chiarire in merito che il pianto era dovuto al fatto che non stava bene, come confermato dalla mamma, che lo ha ripreso prima perchè aveva la febbre". Non febbre da tifo, quindi.

"Vogliamo esprimere il nostro più profondo dispiacere - sottolineano le mamme e i papà - per il fatto che un momenti ludico e divertente vissuto in classe in assoluta serenità dai nostri figli sia stato utilizzato per montare una polemica, che offende noi e soprattutto la nostra meravigliosa maestra, alla quale cogliamo l’occasione per riconfermare la nostra più profonda stima e fiducia per quanto ha sempre fatto, con amore e dedizione, per i nostri bambini, i quali, unanimemente, la amano moltissimo" .

Più che l'inno di Venditti, cantato allo stadio Olimpico da quasi cinquant'anni, a turbare la serenità dei bambini è stata proprio la polemica: "Questa vicenda ha purtroppo turbato la serenità all’interno della classe - concludono i genitori - e speriamo profondamente che questo clamore si spenga al più presto e che possa tornare la serenità che ha sempre regnato nella classe dei nostri bambini".