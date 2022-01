Il caso dell'infermiera no vax sospesa dal lavoro

Era stata sospesa dal lavoro e lasciata a casa senza stipendio perché non vaccinata e di conseguenza sprovvista del green pass. Quindi, l'infermiera no Vax in servizio alla Asl Roma 6, era potuta rientrare al lavoro dallo scorso 22 novembre. La regione Lazio, però, ha fatto ricorso contro la decisione del tribunale del lavoro di Velletri presieduto dal Giulio Cruciani e oggi, con una nuova sentenza, lo stesso tribunale presieduto dal presidente Marcello Buscema ha rigettato la domanda cautelare proposta dall'infermiera che non aveva osservato l'obbligo vaccinale.

Pertanto, resta confermata la sospensione da parte dell'azienda sanitaria Roma 6 nei confronti della dipendente. "Questa ordinanza è importante poiché ribadisce la correttezza dell’operato dell’Azienda sanitaria nei confronti dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario", si legge in una nota dell'unità di crisi covid della regione Lazio.

Nell'ottobre scorso la donna è stata sospesa dalla Asl perché si era rifiutata di vaccinarsi così come previsto per la categoria. Il magistrato, con un decreto cautelare del 22 novembre scorso, ha disposto per lei, dipendente della Asl Roma 6, la riammissione al lavoro. Oggi una nuova svolta nel caso.