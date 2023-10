Aumentano i reati denunciati: Roma sale sul podio dell'indice di criminalità

L'edizione 2023 dell'indagine sulla qualità della vita del Sole 24 Ore uscirà a fine anno, ma già possiamo dire che Roma non fa bella figura quando si tratta di analizzare l'indice di criminalità. Infatti ai vertici della classifica, non certo un risultato lusinghiero, c'è anche la Capitale.

L'indice di criminalità a Roma

I dati sono stati resi pubblici dal quotidiano economico e sono una sorta di anticipazione delle classifiche, suddivise per categorie, che usciranno tra un paio di mesi. Lo scorso anno Roma si era piazzata al 31° posto generale, su 107 province analizzate, perdendo 18 posizioni rispetto al 2021. Per quanto riguarda l'indice di criminalità, invece, c'è un miglioramento di piazzamento che purtroppo combacia con un peggioramento della sicurezza in città.

I reati denunciati fino a giugno 2023 sono aumentati dell'8%

Sul podio della speciale classifica, che tiene conto dei reati denunciati nell'arco del 2022, entra infatti anche Roma. Diventa terza, dopo Milano e Rimini, seguita da Bologna, Firenze e Torino. Lo scorso anno, in base ai dati forniti dal Viminale, la città governata da Roberto Gualtieri ha registrato 231.293 reati denunciati, ovvero 5.485 ogni 100mila abitanti. E' il 5% in più rispetto al 2019, in controtendenza rispetto al calo nazionale. Se poi si prendono i numeri del primo semestre 2023, le denunce sono salite dell'8,3% rispetto allo stesso periodo del 2022. A destare maggiore preoccupazione sono i furti con destrezza, quindi quelli che vengono commessi da borseggiatori particolarmente abili nel colpire le vittime - spesso turisti - all'interno di locali pubblici, luoghi di interesse e mezzi pubblici. Un dato più alto di quello registrato nel 2022, cioè 26mila (quelli denunciati) ci fu solo nel periodo tra il 2013 e il 2015.

Gualtieri: "Roma resta sicura ma il trend ci preoccupa"

"Roma resta una città sicura – afferma il sindaco Roberto Gualtieri, riportato dal Sole 24Ore – tuttavia questo trend ci preoccupa e richiede un rafforzamento dell’attività di presidio del territorio. Per questo abbiamo stanziato più di 14 milioni di euro per l’installazione di mille telecamere e la realizzazione di una sala operativa unica per rafforzare la presenza sul territorio e la velocità degli interventi. Per rendere più sicure le periferie, Roma ha finanziato 14 progetti con più di cinque milioni di euro: videosorveglianza, illuminazione pubblica nelle aree più disagiate e recupero di aree importanti per ogni quartiere". Inoltre, aggiunge il primo cittadino insediatosi a ottobre 2021 "a questi interventi si affiancano il potenziamento del corpo dei vigili urbani con il concorso che si sta svolgendo in queste ore. Ma non basta - conclude - la messa in sicurezza dei quartieri passa anche tramite la loro riqualificazione, il recupero degli immobili dismessi e la bonifica di aree degradate".