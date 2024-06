Autobus, Metromare e Roma Nord: Cotral pubblica il questionario per monitorare la soddisfazione degli utenti

Ora i pendolari e gli utenti potranno dire la loro. Cotral ha pubblicato il questionario online, curato dall’istituto di ricerca Ispsos, per rilevare la soddisfazione degli utenti che utilizzano gli autobus e le ferrovie dell’azienda. I risultati andranno a completare la Carta qualità dei servizi 2024 che Cotral aveva già pubblicato ma senza, appunto, la parte dedicata a chi utilizza i servizi.

Il questionario

Il questionario è diviso in due sezioni: trasporto su gomma e trasporto ferroviario. Sui gruppi social dei vari gruppi e comitati, come quello di Pendolari della Roma Lido o dei Pendolari ferrovia Roma Nord, sono cominciati gli appelli per rispondere in massa. Nel mirino, infatti, c’è soprattutto il servizio offerto sulle due ferrovie gestite da Cotral, l’ex Roma Lido e la Roma Nord. Due linee che l’ultimo rapporto Pendolaria 2024 di Legambiente ha giudicato come tra le peggiori d’Italia.

Nel questionario si può esprimere un giudizio complessivo sul trasporto, dando un voto da 1 a 10. Poi si possono dare voti sulla puntualità dei mezzi, la pulizia, il rapporto qualità prezzo dei biglietti, la frequenza delle corse, la disponibilità dei posti a sedere. Si può giudicare anche il decoro del personale e l’efficienza del servizio reclami e informazioni. Il questionario approfondisce anche altri aspetti del servizio, tra l’altro già monitorati tramite interviste svolte ai capolinea delle varie linee di autobus e ferrovie da personale Cotral.

Rispondere in massa

Il Comitato pendolari della Roma-Lido ha invitato tutti i suoi iscritti a rispondere in massa: “Pensando a tutto quello che ci han fatto subire nel 2023, pensiamo sia necessario che ogni pendolare, delle due linee gemelle Roma Lido e Nord, prenda il suo cellulare e impieghi i 15, 30 o 50 minuti di viaggio, per rispondere al questionario, dando la “foto” del dis-servizio subito nell’ultimo anno e, in particolare, nel 2023 – si legge in un posto su Facebook - se tutti quelli che su gruppi whatsapp o Facebook, nei comitati pendolari o come singoli pendolari arrabbiati, rispondessero dando giudizi in linea con le opinioni urlate nei vagoni, in banchina ed anche qua, crediamo che il giudizio non potrà superare il tre”.