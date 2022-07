Siccità: lago Bracciano, a processo ex responsabili Acea

Gli 8 componenti delll'allora cda della società Acea Ato 2, tra cui anche l'attuale dg di Ama, Andrea Bossola, sono stati rinviati a giudizio dal Gup del Tribunale di Civitavecchia per la vicenda relativa alle captazioni d'acqua da parte di Acea dal bacino del lago di Bracciano nel 2017.



Oltre a Bossola, allora componente del cda, i rinviati a giudizio sono l'allora presidente, Paolo Saccani Tolmino, i consiglieri Giuseppe Baisi, Emanuela Cartoni, Annaclaudia Bonifazi, Stefania Stera, Carmelo Intrisano e Marco Rapo, insieme alla società Acea Ato 2. "L'accusa è di disastro ambientale aggravato, in quanto la captazione dell'acqua sarebbe avvenuta senza titolo concessionario e con questa azione l'ecosistema dell'area naturale protetta è stato irreversibilmente alterato", si legge in una nota dell'associazione Codici Ambiente.



Secondo il pubblico l'effettuazione "dei prelievi idrici in violazione di quanto previsto dalla concessione", peraltro "continuando a captare l'acqua del lago sotto il livello di 161,90 msm" e "non assicurando il mantenimento delle escursioni del livello del lago nell'ambito di quelle naturali, cagionavano abusivamente l'alterazione irreversibile dell'ecosistema del lago di Bracciano area naturale protetta". Il prossimo 4 maggio ci sarà la prima udienza del processo.