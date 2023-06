Le fiamme, il fumo, la paura: il racconto di un’inquilina dal residence andato a fuoco. E ora manca l'acqua

È stato un garage pieno di rifiuti e mobili abbandonati a fare da cassa di risonanza di un incendio che ha seminato il panico in uno degli ex residence per l'emergenza abitativa di Roma. Siamo a Val Cannuta, XIII municipio, periferia occidentale, non lontano da Montespaccato. La palazzina conta più di 200 alloggi e in uno di questi al quinto piano vive Maria, 52 anni, cittadina romena: "Mi sono svegliata tossendo intorno a mezzanotte, pensavo che il fumo venisse dall'interno dell'appartamento".

L'incendio nel residence di Val Cannuta

La paura è stata tanta, racconta chi nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 giugno stava dormendo all'interno del suo alloggio a via di Val Cannuta 148. Le fiamme, come si è appreso già poche ore dopo l'evento, si sono sviluppate nello spazio al pianterreno dello stabile, originariamente utilizzato come garage ma da tempo ricovero per mobili usati o rotti e immondizia. Ed è probabilmente a causa di questo materiale abbandonato che il rogo si è propagato velocemente, sprigionando una densa colonna di fumo che ha reso l'aria irrespirabile: "Io ho l'asma - continua Maria, arrivata in Italia dal 2006 e da sempre in grave emergenza abitativa - così quando mi sono svegliata e ho capito che veniva da fuori, ho svegliato il mio compagno e siamo subito scesi in strada".

Maria: "Tornata a casa alle 4 del mattino, ma ora siamo senza acqua"

Una densa colonna di fumo si levava dal garage: "Lì dentro c'è di tutto, anche se non sarebbe permesso - conferma Maria - purtroppo chi se ne va, lascia lì i mobili. E anche qualcuno da fuori. Eravamo in tanti in strada, poi sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, hanno aiutato alcune persone più anziane o malate ad uscire. Sono rientrata a casa alle 4 di mattina". Adesso, però, il problema è la mancanza d'acqua: "Siamo senza - spiega la donna, arrivata nel residence 7 anni fa - non possiamo cucinare, usare il bagno, lavarci, niente".

"Non ci hanno mandato ancora nemmeno un'autobotte"

Anche da altri inquilini di Val Cannuta arrivano segnalazioni simili: "L'incendio c'è stato tra domenica e lunedì - racconta una ragazza - siamo a martedì e non è venuto nessuno a darci una mano, a proporci alternative. Neanche c'è ancora l'autobotte, con 30 gradi stiamo senza acqua, è un inferno. Ci hanno detto di aspettare due o tre giorni ancora". L'assenza di acqua è dovuta a un intervento sulle tubature, a quanto pare danneggiate dall'incendio. "C'è un tubo dentro al garage che perde moltissima acqua - conferma un terzo inquilino, che vive a Val Cannuta da ormai vent'anni - e questo fa sì che non arrivi la pressione già dal primo piano. Qui ci sono anziani, disabili, bambini, malati. Non possiamo andare al bagno, non si può stare".

Il terzo rogo in un ex residence dall'inizio del 2023

Dall'inizio dell'anno è il secondo incendio in un C.A.A.T., il terzo se si considera anche l'ex residence Bastogi. In quest'ultimo caso a gennaio è stato con ogni probabilità un cortocircuito a innescare l'incendio. A marzo nel centro di Campo Farnia, a Capannelle, i residenti hanno salvato dalle fiamme una bambina rimasta intrappolata in casa. L'amministrazione Gualtieri, in particolare l'assessore alle politiche abitative Tobia Zevi, ha più volte ribadito che intento del Campidoglio è quello di chiudere tutti i C.A.A.T. entro 4 anni, quindi entro la fine del mandato. Il costo complessivo dei centri, gestiti da società private e cooperative, è di oltre 20 milioni di euro l'anno. Val Cannuta è il più costoso con i suoi 2.500.000 euro annui di affitto versati da Roma Capitale nelle casse del gestore.