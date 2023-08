I rifiuti bruciano, ma per i pompieri non esiste un protocollo di protezione ad hoc

“Ad oggi non esiste una procedura ad hoc per interventi che coinvolgono i rifiuti, usciamo con la stessa impostazione di un qualsiasi altro incendio”. Paolo Cergnar, rappresentante sindacale Usb dei vigili del fuoco del comando provinciale di Roma, esordisce così commentando il duro lavoro fatto dai colleghi impegnati sull’incendio all’impianto rifiuti di Ciampino e su quello della discarica abusiva di Ponte Mammolo.

Immagini che hanno portato subito alla mente quello dello scorso anno all’interno del Tmb di Malagrotta, dove i rifiuti hanno bruciato per giorni, con i pompieri esposti ad ogni genere di sostanza tossica. “Nulla è migliorato in un anno - commenta Cergnar -. Non impariamo mai dalle situazioni che siamo costretti ad affrontare nello svolgimento del nostro lavoro”.

Lavaggio tute contaminate

Nell’immaginario collettivo, quando un vigile del fuoco è chiamato ad intervenire su un incendio che coinvolge elementi inquinanti, come appunto i rifiuti, segue una procedura ad hoc che metta in sicurezza innanzitutto sè stesso. Invece non è così. Spiega Cergnar: “Facciano interventi su questo genere di incendi, ma non abbiamo una procedura adeguata, soprattutto sugli indumenti perché ad oggi abbiamo un appalto che ritira le divise una volta a settimana e in caso di forte contaminazione, se li inviamo a lavaggio, rischiamo di rimanere senza tuta antifiamma. Quindi spesso siamo costretti a lavorare con le divise contaminate, visto che questo genere di intervento dura giorni. E noi ne abbiamo in dotazione solo due”.

“In queste situazioni - continua il vigile del fuoco -, servirebbe l’installazione di lavatrici ed asciugatrici almeno nei distaccamenti centrali, in grado di sanificare il completo antifiamma in tempi brevi, al massimo in un’ora e mezza, in cui viene igienizzata e si può rivestire tranquillamente”.

“Dopo un intervento come questo, dove bruciano i rifiuti, dobbiamo togliere la divisa con cautela, sigillarla e poi andare noi stessi al lavaggio per sanificarci - continua Cergnar -. Una volta fatto, ci si dovrebbe occupare della divisa, e dei mezzi, ma tutto questo qui non accade, con il rischio di tenere addosso agenti inquinanti e di portarli magari su un intervento successivo”.

Dispositivi di protezione individuale

Le mascherine hanno con filtro adeguato? “Abbiamo una diatriba interna su chi deve comprare cosa - risponde Cergnar -, quindi spesso siamo costretti ad andare su questo genere di incendi con una protezione insufficiente per proteggerci dagli agenti inquinanti. Servono maschere con filtro particolare, ma quelle che abbiamo sono poche e, come si può vedere dalle immagini di questi ultimi interventi, e come fu per il Tmb di Malagrotta, molti colleghi hanno dovuto lavorare anche delle semplici ffp2 o ffp3. E non va bene”.

Sul posto arriva lo Shelter, ma rischia di essere inutile

Lo Shelter è un modulo di decontaminazione in cui i vigili del fuoco possono fare sanificarsi attraverso delle docce, ed è stato portato sull’intervento di Ponte Mammolo lo scorso 4 agosto. “E’ un modulo importante che resta custodito nel distaccamento di Ostiense - spiega Cergnar -, ma in base a quanto spiegato per quanto riguarda indumenti, tuta antifiamma e guanti, senza una lavatrice che consente una seria igienizzazione, il vigile del fuoco dopo essersi lavato è costretto a rivestire la divisa contaminata. Ed è per questo che risulta inutile”.

“Perché non c’è controllo su queste situazioni?”

Da una parte un impianto industriale, dall’altra una discarica abusiva che si è alimentata per anni. Due situazioni diverse, ma sulle quali servirebbe maggiore attenzione per evitare di arrivare ad episodi tanto gravi. “Non esiste nessuna ispezione negli impianti di rifiuti - spiega Cergnar -, eppure se ci fosse un coinvolgimento dei vigili del fuoco, e un controllo maggiore da parte delle autorità, si potrebbe almeno intervenire per evitare che cumuli di rifiuti come quelli all’interno dell’impianto di Ciampino vengano accatastati in questo modo. Perchè non vengono separati tra loro? Non c’è la formazione adeguata - dice Cergnar - e quindi non c’è una regolamentazione corretta per questa tipologia di impianto. Separando correttamente i materiali, in caso di incendio si potrebbe almeno evitere la combustione contemporanea di diverse sostanze, con il rischio che brucino anche quelle maggiormente inquinanti”. Parlando di Ponte Mammolo invece il controllo che manca, secondo il rappresentate sindacale di Usb, è da parte delle istituzioni: “Com’è possibile che non esista una supervisione da parte del Comune? Se l’amministrazione comunale si attivasse anche con i vigili del fuoco, c’è il gruppo speciale Gos, si potrebbe intervenire per tempo con una movimentazione terra, come fatto in passato in altre circostanze analoghe, che eviterebbe accumulo e rischio incendio”.