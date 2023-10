Incendio a Monteverde, dalla proprietà dell'immobile all'amianto nel tetto. Tutti i punti oscuri della vicenda

L'incendio che ha causato la morte di un uomo di 50 anni in viale Aurelio Saffi 4, tra Monteverde Vecchio e Trastevere, scoperchia una situazione di abbandono e degrado che va avanti da decenni, più volte segnalata dagli abitanti della zona e oggetto di atti ufficiali indirizzati a Roma Capitale e autorità sanitarie. L'immobile è andato completamente distrutto e ha causato danni anche al locale confinante.

L'incendio a viale Aurelio Saffi

Ci troviamo a due passi da viale Trastevere e dalle Mura Gianicolensi. Centro di Roma, un rione storico. Viale Aurelio Saffi è una strada caratterizzata da vecchie officine ormai in disuso e casupole di un solo piano. In questo angolo di Roma antica, dove gli edifici sono anche tutelati dalle Belle Arti, si è consumata una tragedia: all'alba di sabato 28 ottobre un incendio è divampato - per cause ancora da accertare - al civico 4 e ha completamente distrutto un immobile, uccidendo per le esalazioni un uomo di 50 anni che si trovava all'interno, insieme ad un cane, salvato dai soccorsi. Il rogo ha coinvolto anche l'edificio adiacente, sede di uno studio d'arte. E quei momenti li racconta a RomaToday la donna proprietaria del locale.

La testimonianza di una vicina

"Ho acquistato quell'appartamento, poi trasformato in studio, nel 2010 - spiega Maria, nome di fantasia per motivi di privacy - e già da allora ho iniziato, insieme ad altri abitanti della via, a segnalare situazioni di abbandono e degrado relative alla casa che poi è andata a fuoco. Non si è mai riusciti a capire di chi fosse la proprietà, anche se sembra sia del Comune. Fino a una ventina di anni fa, a quanto pare, veniva usata come ricovero dei carrettini degli spazzini Ama".

"L'alloggio era occupato da sbandati"

Poi è stata occupata più volte, ci hanno vissuto persone sbandate, tossicodipendenti, disgraziati. "Negli ultimi anni vedevamo spesso una coppia di uomini - conferma la donna - ma la notte potevano diventare anche 7 o 8, c'era un via vai continuo. Spesso accendevano fuochi all'interno, litigavano, erano ubriachi".

"Il mio studio allagato e completamente annerito, ora chi mi risarcisce?"

Maria non era presente al momento dell'incendio: "Io e mio marito eravamo fuori - prosegue - e siamo stati avvertiti domenica mattina presto dalla persona che si occupa della sorveglianza dello studio. L'allarme è suonato più volte, ci hanno chiamato i vigili del fuoco. Purtroppo, per intervenire, hanno dovuto rompere un pezzo del nostro tetto, buttare acqua per evitare che il rogo si espandesse e tagliare una parte dell'inferriata, oltre a sfondare la vetrata blindata con le mazzette. Per me è un danno enorme, ora dovrò affidarmi ad un legale per capire a chi chiedere i danni, non sarà facile. Lo studio è allagato e completamente annerito dal fumo".

Amianto sul tetto: l'Asl chiese la bonifica un anno fa

Ma di chi è l'alloggio, circa 40 mq, andato in fiamme? Chi erano le persone che ci vivevano e a quale titolo? Non si sa. Nell'ottobre 2022, un anno fa, il capogruppo della Lega in Campidoglio, Fabrizio Santori, chiese delucidazioni al Comando della Polizia Locale di Monteverde e al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Asl Roma 3. L'azienda sanitaria è stata coinvolta perché il tetto dell'immobile è realizzato completamente in amianto, con lastre in eternit anche all'interno del giardino che circonda la struttura andata a fuoco il 28 ottobre. L'11 novembre 2022 la Asl rispondeva confermando le paure, espresse da alcuni residenti e chiedendo la bonifica: "Si chiede alla Polizia Locale di verificare la proprietà del manufatto - si legge nella nota - in modo da informarlo e invitarlo alla verifica dello stato dell'immobile e di adottare misure di bonifica tramite ditta specializzata".

Il mistero della proprietà dell'immobile andato a fuoco

Nella richiesta di Santori, infine, si legge che l'immobile al civico 4A di via Saffi risulta "probabilmente di proprietà del Comune di Roma, visto il logo presente vicino al cancello". Rispetto alla presenza di amianto, poi, la stessa proprietaria dello studio d'arte conferma a RomaToday: "Abbiamo più volte presentato esposti - dice - e anche sul nostro tetto c'era amianto, ma lo abbiamo bonificato tramite una ditta, ci è costato 1.000 euro".

L'attacco della Lega: "Non è stato mosso un dito nonostante le tante denunce"

"Sono state fatti più segnalazioni a tutte le autorità e al dipartimento patrimonio riguardo alla situazione di quell'immobile - commentano a RomaToday il capogruppo capitolino della Lega Fabrizio Santori e quello del XII municipio Giovanni Picone - . E' gravissimo quanto accaduto, per come si è evoluto il tutto arrivando alla morte di una persona. L’amministrazione comunale dovrebbe muoversi quando arrivano denunce dai territori, reiterate. Ci sono fortissime responsabilità e mi auguro che le forze dell’ordine possano approfondire cosa è successo. L’immobile andava sgomberato e riqualificato, riconsegnandolo alla collettività per attività culturali e sociali". Per la prossima settimana è stata richiesta una commissione trasparenza in XII municipio proprio per fare chiarezza.