Mezzocammino: una piazza abbandonata, la discarica abusiva, l'incendio. La vita impossibile dei commercianti

Anni di fatica per crearsi la clientela, convincere i consumatori a sceglierti nonostante la piazza abbandonata, i cantieri aperti e chiusi all'improvviso, la "monnezza" in bella vista sulle rampe dei garage inutilizzati. Poi il rogo, la paura di perdere tutto, l'impossibilità di accedere ai negozi e la chiusura forzata. L'incendio di Mezzocammino del 31 dicembre 2023 non ha messo a dura prova solo le vite delle famiglie sgomberate, ma anche dei commercianti.

Incendio a Mezzocammino, chiusi anche i negozi

Mentre le forze dell'ordine indagano sulle origini dell'incendio (nessuna pista è esclusa) e il municipio cerca una soluzione per entrare in possesso dell'area e lanciarne la riqualificazione con il supporto del Comune, chi vive e lavora lì fa la conta dei danni. Oltre le 120 persone che sono dovute letteralmente scappare di casa, portando via l'essenziale per evitare di respirare il fumo tossico sprigionato dalla catasta di rifiuti accumulati per anni sotto terra, a largo Jacovitti l'incendio e il crollo della piazza ha messo a dura prova anche gli esercizi commerciali.

Il racconto di Alessia Di Stasi del centro estetico

Alessia e Francesca Romana Di Stasi sono sorelle e socie, hanno 34 e 36 anni e dal 2018 gestiscono un centro estetico: "Noi non viviamo lì - racconta al telefono Alessia - quindi il 31 mattina ho ricevuto la chiamata di una cliente, che abita proprio sopra al negozio, che mi avvertiva di quanto accaduto. Ho due bimbe piccole, non sono potuta andare prima del 1° gennaio, ma nessun negozio era raggiungibile, anche adesso. Il crollo della piazza, nell'area dove ci sono i parcheggi, impedisce l'accesso diretto agli esercizi". Da quattro giorni Alessia e Francesca Romana non lavorano, aspettando novità: "Speriamo che il condominio di largo Jacovitti dia l'ok per poter attraversare l'area privata - continua la più giovane delle sorelle Di Stasi - perché così potremmo sfruttare un cancello che ci farebbe arrivare al negozio, anche se non è comodissimo. Però questa soluzione non ce la garantisce nessuno".

"Questa piazza è sempre stata abbandonata"

Alessia ricorda quando hanno firmato il contratto d'affitto, nel 2017: "Il proprietario ci disse che avrebbero riqualificato la piazza - racconta - ma non è successo. Per sei anni hanno iniziato e interrotto cantieri, nel frattempo si accumulava immondizia. Gli operai lasciavano materiale edile e per mesi restava tutto così, con danno d'immagine per noi e per tutte le attività, perché così la piazza era veramente brutta. Di sicuro la gente che veniva a Torrino Mezzocammino non si metteva a passeggiare dalla parte di largo Jacovitti, preferendo la zona opposta. Noi abbiamo creato la nostra clientela, che viene qui riceve il servizio e se ne va. Ma per riuscirci abbiamo faticato il triplo che altrove. Andare via? Ci pensiamo da prima dell'incendio".

La chiamata al 115 dal wine bar di Roberto Napoli

Poco distante dal centro estetico di Alessia e Francesca Romana, c'è il wine bar di Roberto Napoli, 40 anni, sommelier che da 15 anni è imprenditore. Anche lui ha aperto cinque anni fa. Probabilmente è stato tra i primi ad allertare i vigili del fuoco la notte tra il 30 e il 31 dicembre: "Ero a lavoro - racconta - e alcuni clienti che erano usciti fuori a fumare, mi hanno chiamato perché c'era fuoco e si vedeva fumo. Sarà stata al massimo l'1 e 20 di notte. L'odore che si sentiva era forte, molto acre, era chiaro che stavano bruciando materiali che non dovrebbero bruciare, così ho chiuso i clienti dentro il locale, una decina di persone, accendendo l'aria condizionata".

"Mi mandavano i vigili, ma nessuno si occupava della discarica abusiva"

Dal 2018 in poi, per Roberto non è stato semplice lavorare a largo Jacovitti: "Non solo ci si sono messi il Covid e il caro bollette - continua - ma anche le oggettive difficoltà di trovarsi a lavorare in un posto come questo. Diversi esercenti hanno chiuso, uno degli ultimi un ristorante a maggio. Siamo rimasti in sei. Ma io dopo questo incendio me ne vado, non posso restare qui. Devo pagare la banca, i fornitori. Per stare chiuso dal 31 a oggi e per le difficoltà che ci saranno nell'immediato futuro, ho perso e perderò soldi e non posso permettermelo. Per fortuna posso dire di essere stato accolto benissimo dalla maggior parte dei residenti, che dopo l'incendio mi hanno scritto mostrandomi solidarietà e offrendomi aiuto". C'è però una nota amara nella conclusione di Roberto: "Per cinque anni, oltre all'ostilità di qualche condòmino che non gradiva la presenza di un locale aperto di sera, ho ricevuto spesso la visita dei vigili che volevano controllare la regolarità del gazebo che ho messo fuori, oltre ai controlli dei Nas. E' paradossale, visto che a due metri si vedeva affiorare la discarica abusiva che poi è andata a fuoco e per la quale non è mai stato fatto veramente nulla". Ora la speranza è che il Comune si metta una mano sulla coscienza: "L'assicurazione non paga quando non c'è danno, ma spero che l'amministrazione consideri l'opportunità di un sostegno economico per noi".