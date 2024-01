Incendio a Mezzocammino, le famiglie tornano a casa. Nessun rischio per la stabilità dei palazzi e per la salute

Le 120 persone evacuate dalle palazzine che affacciano su largo Benito Jacovitti possono tornare a casa già da stasera, mercoledì 3 gennaio. La commissione pubblica per la sicurezza statica degli edifici privati ha completato la perizia, dopo il crollo della piazza dovuto all'incendio del 31 dicembre, non riscontrando pericoli di sorta.

La perizia statica sui palazzi dopo l'incendio

Una delle preoccupazioni delle famiglie sfollate era che i palazzi potessero aver riportato danni in seguito al crollo. Danni tali da rendere instabili gli edifici e rischioso tornarci a vivere. Una perizia della commissione pubblica per la sicurezza statica, svolta nella mattinata del 3 gennaio insieme alla direzione tecnica del IX municipio e alcuni rappresentanti del comitato di quartiere, ha scongiurato ogni criticità e ogni pericolo: i palazzi sono sicuri.

Il report di Arpa Lazio non spaventa

Inoltre, come fa sapere il municipio stesso, non sono da considerare vincolanti i risultati dei rilievi dell'Arpa Lazio sulla qualità dell'aria in seguito al rogo, che ha visto bruciare una montagna di rifiuti di vario genere tra mobili, copertoni, solventi e materiali di risulta. Il test, infatti, è stato compiuto nelle ore immediatamente successive all'incendio e non nei giorni successivi. Nessun pericolo, quindi, neanche per la salute delle famiglie, che potranno serenamente fare ritorno a casa, dopo aver trascorso tre notti fuori, inclusa l'ultima dell'anno.

I ringraziamenti del municipio

"Stamattina la Commissione pubblica per la Sicurezza Statica degli Edifici privati, ha accertato che i condomini prospicienti largo Jacovitti non hanno subito danni che ne compromettano la stabilità - conferma la minisindaca del IX, Titti Di Salvo -. E perciò possibile da stasera il rientro nelle proprie abitazioni da parte dei residenti. Ringraziamo per il lavoro svolto i vigili del fuoco, la protezione civile tutta e in particolare quella del IX Municipio, il gruppo Camelot, la polizia locale, la polizia di stato, gli uffici del nostro Municipio, il preside della scuola Geronimo Stilton presso la cui palestra è stato allestito un punto di assistenza nell’emergenza, il comitato di quartiere di Mezzocammino e i tanti cittadini che hanno mostrato vicinanza e solidarietà. Ora comincia un’altra fase. Quella della ricostruzione".

Di Salvo ribadisce quanto già espresso a più riprese nelle ultime 24 ore: "Il municipio si attiverà immediatamente nell'unica direzione possibile, quella di individuare le solizioni migliori e più rapide per ricostruire il piazzale e farlo diventare una vera piazza".