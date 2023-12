Incendio Malagrotta, la Valle Galeria scende di nuovo in piazza e gli agricoltori chiedono risarcimenti

Chi poteva, già dal giorno dell'incendio, ha fatto le valigie e ha lasciato casa. Spaventati dal rischio inquinamento connesso al rogo dell'impianto tmb, i cittadini di Malagrotta e quartieri limitrofi temono per la salute e si preparano all'ennesima protesta. In occasione del sopralluogo della commissione Ecomafie previsto per domani, giovedì 28 dicembre, il comitato Valle Galeria Libera ha indetto un sit in via del Casale Lumbroso, vicino all'ingresso dell'impianto distrutto dalle fiamme. Le istanze sono le stesse da decenni riassumibili nel grande slogan "basta rifiuti nella Valle Galeria". I romani di quest'area chiedono da tempo lo stop agli impianti e l'avvio di un'operazione di bonifica generale del territorio.

"Dopo l'incendio di giugno 2022 al tmb avevo presentato un esposto sia per acquisire informazioni che per ricevere una risposta nella qualità di rappresentante istituzionale. Sono trascorsi 18 mesi ed oltre a non aver ricevuto risposte esaudienti il problema si è riproposto in tutta la sua drammaticità" denuncia il vice presidente del Consiglio del municipio XI, Marco Palma. "Manca il metodo, siamo di fronte a una gestione giudiziaria degli impianti che appare insicura. Questa cosa va detta altrimenti non si spiegano due eventi in 18 mesi di tale gravità e non solo sotto il profilo ambientale ma anche per tutto quello che comporterà l'impossibilità dell'utilizzo dell'impianto".

I rischi per gli abitanti

Quali sono i rischi concreti per chi abita nei pressi dell'impianto andato a fuoco? L'ultima ordinanza del sindaco Gualtieri ha disposto per le prime 48 ore dal rogo, prima nel raggio di 6 chilometri, poi ridotti a 3, dal luogo dell'incendio il divieto di raccolta e consumo degli alimenti di origine vegetale prodotti nell'area individuata. Vietati anche il pascolo e il razzolamento degli animali da cortile. Per quanto riguarda l'inquinamento dell'aria legato ai fumi sprigionati dall'incendio, per il momento sono noti solo i dati del Pm10 (polveri sottili) delle due centraline dell'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) più vicine all'area degli impianti, Malagrotta e Fiumicino, che non hanno superato i valori limite. Arpa ha posizionato però due nuovi campionatori per il monitoraggio della qualità dell'aria a circa 500 metri a nord ovest e circa 100 metri a sud est dell'incendio. Si attendono i dati ufficiali.

I dati delle centraline dei residenti

I residenti però hanno a disposizione quelli provenienti da centraline che loro stessi hanno posizionato da tempo sul territorio. "Abbiamo installato quattro centraline che rilevano le particelle di pm10 e pm2,5" spiega a RomaToday Daniele Galassi, del comitato Valle Galeria Libera. "Quella di Casal Selce ha toccato picchi di 250 intorno alle 18 del 24 dicembre, a tre ore circa dall'inizio dell'incendio". Poi, spente le fiamme, è subito riscesa a valori normali, che purtroppo così "normali" non sono perché superano comunque quotidianamente i 50 fissati come tetto massimo dall'Oms (Organizzazione mondiale della sanità). "Negli ultimi dieci giorni le pm10 avevano comunque sforato come media giornaliera di 6 volte i livelli più alti raccomandati" spiega ancora Galassi. A pesare infatti è il continuo via vai di mezzi pesanti nell'area, tra il centro di trasferenza di Ponte Malnome, l'area del tmb di Malagrotta, e altri impianti industriali presenti nel quadrante.

L'incendio ha poi risvegliato la mobilitazione legata alla realizzazione di due nuovi impianti nell'area della Valle Galeria, previsti nel piano rifiuti firmato dal sindaco Roberto Gualtieri. Nel sito di Ponte Malnome è in programma un impianto di lavorazione di plastica, carta e multimateriale, mentre a Casal Selce (al confine con il municipio XIII), verrà costruito un biodigestore per il trattamento dei rifiuti organici.

Coldiretti chiede ristori per gli agricoltori

Alla protesta di queste ore si aggiungono anche gli agricoltori della zona. "Chiediamo ristori immediati per gli agricoltori che si trovano nell’area colpita dall’incendio, che saranno costretti a gettare quintali di prodotti e ad affrontare le conseguenze di questo disastro" commenta David Granieri, presidente di Coldiretti Lazio. "Si tratta di aziende alle prese con numerose problematiche, che si sono susseguite in questi ultimi due anni, prima con la pandemia, poi con l’aumento dei costi delle materie prime e le conseguenze dei cambiamenti climatici, fino alla peste suina".