Incendio a Malagrotta, giovedì chiusi gli uffici della regione Lazio alla Pisana

"In seguito al grave incendio divampato alla discarica di Malagrotta per cause ancora da accertare la sede del Consiglio regionale del Lazio in via della Pisana 1301 rimarrà chiusa nella giornata di domani 16 giugno". A firmare l'atto è Marco Vincenzi, presidente del consiglio regionale del Lazio.

Si legge nell'atto: "Considerata la gravità dell’incendio al TMB di Malagrotta e la conseguente necessità di adottare misure precauzionali di protezione della salute dei dipendenti e di coloro che, a diverso titolo, operano presso il Consiglio regionale; ritenuto di prevedere, a titolo precauzionale, la chiusura degli uffici del Consiglio regionale del Lazio siti in via della Pisana nella giornata di giovedì 16 giugno 2022; sentiti i componenti dell’Ufficio di presidenza; visto l’articolo 30, comma 3 del Regolamento che dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale dei decreti del Presidente del Consiglio regionale; visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche decreta per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto a) di stabilire, a titolo precauzionale, la chiusura degli uffici del Consiglio regionale del Lazio siti in via della Pisana nella giornata di giovedì 16 giugno 2022; b) di demandare alla Segreteria generale e ai direttori dei servizi l’adozione di tutti gli atti conseguenti; c) di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito istituzionale e sulla intranet del Consiglio regionale del Lazio".