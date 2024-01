Incendio di Malagrotta, l'allarme dei sindacati per la salute dei vigili del fuoco

L'incendio all'impianto Tmb di Malagrotta divampato lo scorso 24 dicembre non ha causato problemi solo alla popolazione residente, costretta ad una sorta di "lockdown" per non respirare i fumi scaturiti dal rogo dei rifiuti. Sul posto sono intervenuti circa 40 vigili del fuoco che, dopo una lunga notte, sono riusciti a domare le fiamme. parliamo di persone che, loro malgrado, si sono ritrovate a poche centimetri dal pericolo per tenere al sicuro la popolazione. E proprio dopo questo incendio i sindacati si chiedono: quali sono le conseguenze di questi interventi per i lavoratori?

L'allarme per la salute

A lanciare l'allarma è la Fns Cisl di Roma e Rieti. "Malagrotta è solo l’ultimo di tanti episodi avvenuti nel corso degli anni,nei quali i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per domare le fiamme in siti autorizzati e non perlo stoccaggio e la lavorazione dei rifiuti della Capitale - dice il sindacalista Riccardo Ciofi - gli eventi di questo tipo sono stati molti nel corso degli ultimi anni: dalla discarica di Albano del 2016, la eco X di Pomezia, il Tmb Salaria, Rocca Cencia, il primo deposito di Malagrotta, la discarica di Ciampino, la discarica abusiva di Ponte Mammolo e il secondo deposito di Malagrotta".

Una lista lunghissima, dalla quale manca il recente incendio nei garage a Mezzocammino, con un unico comun denominatore: è toccato ai vigili domare le fiamme, spesso anche per giorni. "Molti di essi - continua il sindacalista - hanno partecipato a più incendi di quelli che ho citato, alcuni hanno preso parte a tutti, non considerando l’attività di soccorso ordinaria che va a sommarsi a tutto questo". Inoltre, come raccontato nella sezione Dossier, a Roma ci sono tanti impianti pericolosi come e quaanto Malagrotta.

Malattie professionali

Per questo la Fns Cisl vuole accednere i riflettori sulle malattie professionali legate all'attività del vigile del fuoco. Per il sindacato è "alquanto necessario iniziare a istituire un protocollo sanitario specifico, oltre al già dedicato liser, per monitorare, nel tempo, lo stato di salute dei vigili del fuoco del comando di Roma che hanno preso parte a questi incendi e sono stati sottoposti, seppur con l’utilizzo degli appositi dpi (dispositivi di protezione individuale), a questi ricorrenti e straordinari eventi che hanno visto il conseguente sprigionamento di fumi e sostanze tossiche e nocive".