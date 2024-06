Incendio Magliana, pubblicati i risultati dell'Arpa: diossina alle stelle

Gli effetti dell’incendio che giovedì 20 giugno si è sviluppato in via Asciano sono stati percepiti in un quadrante molto vasto della Capitale.

L’aria è risultata per molte ore irrespirabile non solo a Magliana, ma anche nelle zone di Marconi e San Paolo, per citare due popolosi quartieri in cui si è rimasti con le finestre chiuse. Per comprendere quale fosse realmente la qualità dell’aria l’Arpa, il giorno stesso dell’incendio, ha posizionato un campionatore nella zona del viadotto della Magliana.

Una quantità di diossina da record

I primi risultati del monitoraggio non fanno stare sereni. Mentre sono ancora in corso le rilevazioni sul Benzo(a)pirene, uno degli idrocarburi policiclici aromatici che di solito vengono indagai, sono già disponibili i valori delle Diossine. Hanno raggiunto la concentrazione di 38 pg/m3. Pur non esistendo un riferimento normativo al riguardo, Arpa ha ricordato che concentrazioni superiori a 0,3 pg/m3 “indicano la presenza di una fonte di emissioni localizzata, ovvero significano che l’incendio ha effettivamente generato diossina”.

Il confronto con precedenti rilevazioni

Il valore riscontrato a Magliana è molto elevato non solo rispetto al parametro indicato. È alto anche se rapportato ad altre rilevazioni, come quella effettuata lo scorso anno in piazza Jacovitti al Torrino Mezzocammino che, all’epoca, era considerata consistente: l’incendio di via Asciano ha sprigionato una quantità di diossina sei volte superiore a quello del quartiere dedicato ai fumetti. Per quanto riguarda il rogo di via Asciano, i dati rilevati dall'Arpa sono stati diffusi il giorno 22. Si attendono aggiornamenti.