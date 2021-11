Incendio distrugge la sede di Pegasus Asi Lazio, il vicepresidente Minuzio: "Proseguiamo con le nostre attività"

Un grosso incendio ha distrutto la sede dei volontari di Pegasus Asi Lazio nella giornata di ieri. Esclusa l’ipotesi dolosa, ma i volontari dell’associazione hanno già comunicato la volontà di ripartire e di non mollare.

“L’incendio che ha distrutto nei giorni scorsi la sede è stato un colpo pesantissimo - commenta il vicepresidente di Asi Emilio Minunzio -, che giunge proprio alla fine di una stagione in cui il comitato aveva dato un grossissimo contributo in questo territorio a supporto ai vigili del fuoco per affrontare diverse decine di incendi durante l’estate. Il tutto grazie anche a un servizio di pattugliamento che avviene sia a piedi che con mezzi a motore e a cavallo. L’ironia della sorte ha voluto che proprio un incendio distruggesse la sede all’interno della pineta di Castel Fusano. Nonostante tutto, andranno avanti le nostre attività con la sezione equestre, nautica, subacquea e cinofila”.

La Pegasus Asi, in procinto di ottenere il riconoscimento nazionale, ha presentato il progetto per la ripartenza alla presenza del vicepresidente di Pegasus Massimiliano Bertrand e dal rappresentante della proprietà, principe Flavio Chigi della Rovere. Tra i relatori, oltre al Vicepresidente di Asi Emilio Minunzio, anche il responsabile del terzo settore di Asi, Gianni Alemanno.

“Continueremo a dare supporto alla Pegasus Asi Lazio perché crediamo in questa iniziativa e riteniamo importantissimo continuare a monitorare il territorio dando un aiuto per un discorso di antincendio e non solo - riferisce il principe Flavio Chigi della Rovere -. La famiglia Chigi è rimasta quindi a disposizione trovando una sede temporanea”. Supporto anche da parte del responsabile del terzo settore Alemanno che afferma: “Paradossalmente proprio questo incidente ci dimostra di quanto ci sia bisogno di protezione civile qui a Castel Fusano. La pineta è un patrimonio incredibile e la Pegasus ha già contribuito a combattere la piaga degli incendi boschivi. Dobbiamo rafforzare e creare un sistema di protezione civile che sia veramente tutela e per cui è fondamentale l’attività che svolgiamo in raccordo con il Comune di Roma e la Regione Lazio. La Pegasus Asi Lazio vuole continuare il proprio impegno coinvolgendo cittadini facendo in modo che ci siano sempre più volontari e giovani che si avvicinano a questa tipo di attività fortemente formativa e capace di portare valori ai giovani che partecipano”.

In chiusura, il vicepresidente di Pegasus Massimiliano Bertrand spiega che “Pegasus è un’associazione di volontariato regolarmente riconosciuta e presente sul registro regionale del terzo settore. Facciamo parte di una struttura che opera su tutto il territorio nazionale. L’incendio è stato traumatico ma la nostra determinazione nel ripartire è grande perché crediamo di poter essere d’aiuto a questo fantastico territorio”.