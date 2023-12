Incendio a Malagrotta, Roma rischia di essere sommersa dai rifiuti

Ogni giorno arrivano 650 tonnellate di rifiuti. È, o forse era, l’impianto di trattamento più importante di Roma. Ha colpito, e non poco, l’immagine dell’assessora ai rifiuti Sabrina Alfonsi che, in un video social con alle spalle il fumo che saliva dallo stabilimento di Malagrotta, parlava delle possibili difficoltà nella gestione dei rifiuti a Roma da qui ai prossimi giorni. In un momento già delicato per la pulizia della Capitale, il secondo rogo dopo quello di giugno 2022 ha reso la situazione in città immediatamente emergenziale.

Emergenza raccolta

L’incendio all’impianto tmb non sta causando solo problemi alla salute pubblica, con il sindaco di Roma Gualteri che ha dovuto firmare un’ordinanza che riguarda tutte le abitazioni in un raggio di 6 chilometri dal sito del rogo. Le conseguenze peggiori si vedranno nei prossimi giorni, quando i camion di raccolta della spazzatura non avranno a disposizione il grande centro di Malagrotta.

Lo ha detto la stessa Alfonsi, presente ieri sul posto insieme al direttore generale di Ama, Alessandro Filippi. “Si tratta di un evento non privo di conseguenze sul regolare svolgimento dell'attività di gestione dei rifiuti, in un periodo in cui la produzione aumenta” ha detto l’assessora

“Ama è al lavoro per non far entrare la città in emergenza” ha continuato Alfonsi, parlando ai cittadini dal luogo dell’incendio. L’obiettivo è “minimizzare l’impatto di tale evento”, individuando sbocchi “alternativi”.

Nuovi sbocchi

Anche Legambiente Lazio ha lanciato un appello affinchè “Ama e Comune di Roma individuino immediatamente nuovi sbocchi per i rifiuti" che sarebbero invece stati trattati in quell’impianto, “evitando effetti devastanti nei prossimi giorni sulle strade romane”. Legambiente ha voluto anche ricordare i dati di Roma sulla raccolta differenziata, che nel 2022 è andata a passo di lumaca. “Oggi c’è peraltro necessità importantissima di impianti per il Trattamento Meccanico Biologico – ha scritto l’associazione - dentro i quali trattare indifferenziato da inviare poi a discariche e incenerimento, a causa della percentuale ancora altissima di questa frazione, in un sistema di raccolta che nella Capitale vede ferma la percentuale di raccolta differenziata al 45,9%”.

Il nuovo termovalorizzatore

Non solo Alfonsi. Anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha seguito da vicino l’evolversi dell’incendio e le eventuali ripercussioni sulla città. Per il primo cittadino, dopo le polemiche delle ultime settimane, il rogo di Malagrotta ha rappresentato l’occasione per “tornare alla carica” con il termovalorizzatore di Santa Palomba. “Questo ennesimo, gravissimo episodio – ha scritto il primo cittadino in una nota - rafforza ancora di più la nostra determinazione a dotare finalmente Roma di impianti moderni, efficienti e sostenibili per il trattamento dei rifiuti a partire dal termovalorizzatore”.

Occorre sottolineare che le cause dell’incendio dell’impianto tmb di Malagrotta sono ancora in corso di accertamento. Dalle parole di Gualtieri, infatti, sembra come se il rogo sia stato causato dal fatto che l’attuale stabilimento abbia ormai fatto il suo tempo.

Ecomafie

C’è chi, invece, sembra già aver individuato le cause di quanto accaduto. Sono il vicepresidente della commissione capitolina ambiente Daniele Diaco (M5S) e il capogruppo del M5S in XII Municipio, Lorenzo Di Russo, che parlano di “un vero e proprio attentato ecologico a Roma e al suo territorio. Roma si conferma città allo sbando, preda dell'inquinamento ambientale e delle ecomafie che qui fanno il bello e il cattivo tempo, con le Istituzioni che la governano totalmente incapaci di reagire: mentre queste mani criminali agiscono e depredano la città, nel frattempo c'è ancora chi crede che l'inceneritore sia la panacea dei mali passati, presenti e futuri".

Stop ad altri impianti

Il Comitato Valle Galeria Libera ha diffuso un comunicato dopo l'incendio al tmb di Malagrotta parlando di "ennesimo disastro annunciato". Per l'associazione occorre fermare l'apertura di "altri impianti nella Valle Galeria" predispondendo "controlli più stringenti sulla sicurezza degli impianti in essere". Il comitato vuole lo "sviluppo di un piano di evacuazione in caso di incidente con effetto domino" sottolineando la "necessità di impianti piccoli per evitare incidenti rilevanti". "Purtroppo - si legge nella nota - i progetti previsti sul nostro territorio continuano il loro iter senza sosta. Un impianto di selezione di materiale riciclabile è stato autorizzato a Ponte Malnome mentre il biodigestore di Casal Selce è ormai cosa fatta! Tante "bombe ad orologeria" pronte ad essere realizzate in attesa della corsa da parte dei futuri sindaci e assessori sul luogo del disastro".

Raccolta a Natale

E dire che Ama e il Comune di Roma avevano tentato di potenziare la raccolta rifiuti, per avere una Capitale pulita sotto le feste. Un piano rifiuti studiato ad hoc per le feste che prevedeva, tra le altre, incentivi per i lavoratori della municipalizzata per prendere servizio nei “super rossi”. Tra i provvedimenti collaterali, c’è anche l’ormai famosa “lotteria” della raccolta carta, inziiativa grazie alla quale sarà possibile ottenere buoni regalo fino a 100 euro.