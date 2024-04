A Roma due autoscale e un pompiere ogni 30mila abitanti. I vigili del fuoco: "Siamo al collasso"

I vigili del fuoco di Roma sono senza mezzi e senza personale. Dopo il tragico caso di Ernesto Tafuri, il dentista morto carbonizzato in un incendio nel suo appartamento a Prati, di fronte a un distaccamento dei vigili del fuoco, il Coordinamento provinciale Usb dei pompieri di Roma torna a denunciare le condizioni in cui sono costretti a lavorare i pompieri a Roma: “Abbiamo difficoltà a gestire l’ordinario – spiega il rappresentante sindacale Paolo Cergnar – cosa accadrà con il Giubileo? Attualmente basterebbero due incendi di grandi dimensioni, che necessitano di autoscale, in punti diversi della città per mettere in seria difficoltà il dispositivo di soccorso. Se non si interviene subito quella di Tafuri non sarà l’ultima tragedia”. E la preoccupazione cresce, visto che, nel weekend, nel giro di poche ore, si sono verificati due incendi, uno a Cinecittà est e l’altro a Trigoria.

La mancanza di personale

Due sono le principali criticità denunciate dall’Usb: la mancanza di personale e di mezzi. Per quanto riguarda la prima: “A Roma durante un turno di servizio operano in media 200 pompieri – spiega Cergnar -. Da questo numero bisogna sottrarre almeno 60 unità che effettuano soccorso nelle sedi aeroportuali di Fiumicino e Ciampino, nella sede portuale di Civitavecchia e al Nucleo sommozzatori. Quindi il servizio è tenuto in piedi da poco più di 140 unità. Le norme che l’Unione Europea si è data impongono un vigile del fuoco ogni mille abitanti, a Roma raggiungiamo il record negativo di uno ogni 30mila”. Un dato che il sindacato ha riportato anche in una nota inviata al prefetto di Roma, Lamberto Giannini, per chiedergli un incontro. “La mancanza di personale – aggiunge Cergnar – porta a chiudere i distaccamenti, sguarnendo intere zone. I distaccamenti Tuscolano I e La Pisana vengono chiusi o declassati costantemente”.

Solo due autoscale a Roma

L’altro problema cronico è legato ai mezzi. In primis alle autoscale: a Roma oggi ce ne sono solo due operative, una al comando provinciale e l’altra al Nomentano. “Sono anni - sottolinea l’Usb in una nota - che chiediamo la revisione della circolare della Direzione centrale per l’emergenza 9153 del 27.07.2015 che fissa il numero minimo di autoscale a cinque per tutto il territorio della provincia di Roma (Civitavecchia, Pomezia, Ostia e due entro il Gra)”. Come spiega Cergnar il problema nasce dal fatto che “l’interpretazione non corretta di questa circolare considera il numero cinque come numero massimo di autoscale in servizio. Ciò comporta anche un’inevitabile usura e continue avarie di questi mezzi. Il numero cinque, invece, dovrebbe essere considerato come minimo, lasciando il Comune di Roma sempre con otto autoscale in servizio”.

Poi c’è il problema delle autopompe che scarseggiano e costringono i vigili del fuoco a “raffazzonare un piccolo convoglio con le autobotti, destinate solo al trasporto dell’acqua, abbinate a delle jeep o a dei mezzi destinati solo agli eventi calamitosi”. Una situazione che “non consente di caricare tutto il materiale necessario per l’intervento di soccorso, con il rischio di lasciare indietro proprio ciò che potrebbe servire di più”. A queste difficoltà si aggiunge anche il fatto che a due settimane dalla chiusura della sede di Tuscolano II per un caso di legionella, il personale “non ha ancora ricevuto una degna sistemazione”. L’Usb ha inviato una richiesta di confronto al sindaco Roberto Gualtieri e al prefetto Giannini per discutere di tutte le problematiche che impediscono ai vigili del fuoco di svolgere il proprio lavoro. “Salvatevi da soli, perché noi in queste condizioni non riusciamo a farlo” è l’allarme lanciato dal sindacato.