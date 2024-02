Gli automobilisti romani sono tra i meno multati d'Italia

I romani sono tra quelli che spendono meno per le multe in Italia. Sembrerà strano in una città dominata dalle doppie file ma i numeri non mentono. A Roma ogni cittadino spende 38,8 euro per le contravvenzioni, a Milano 108,1, a Rieti 151,2. La Capitale è in controtendenza rispetto al resto d’Italia dove, invece, aumentano le sanzioni. Lo dice lo studio pubblicato dal Sole 24 Ore che ha voluto scattare una fotografia sugli automobilisti italiani. In totale, nel 2023 famiglie e privati cittadini hanno pagato 1 miliardo e 535 milioni di euro in multe stradali ai Comuni, con un aumento del 6,4% sull'anno prima e del 23,7% sul 2019.

Incassi pro capite

Lo studio non tratta il numero di multe elevate ma è andato a vedere quanto hanno incassato le amministrazioni pubbliche dalle contravvenzioni. Anche al netto dell'inflazione, l'aumento del 2023 rispetto all'anno pre-Covid è del 6,9%. Roma ha registrato, l'anno scorso, un arretramento sia rispetto al 2022, quanto la Capitale incassò 133 milioni di euro, sia sul 2019, con una flessione rispetto ai due anni di riferimento dell'11,7 e del 19,1%. Attenzione però perché questo non vuol dire che a Roma i vigili siano più magnanimi che altrove. I dati riportati, infatti, parlano delle multe effettivamente incassate. Nel Nord si paga l'84,3% dei verbali, solo il 15,7% è fra Sud e Isole, dove però abita il 34,5% degli italiani.

Il 2023 di Roma

Nel 2023 la polizia locale di Roma ha contestato oltre 900mila violazioni, 200mila in più rispetto al 2022. Di queste, circa 500mila per le soste irregolari. La maggior parte sono state registrate nel centro storico, nel I municipio, con ben 100mila contravvenzioni. Segue poi il II municipio mentre, nelle periferie, spiccano il XV e il VII.

Sosta selvaggia

Non serviva uno studio per capire che la maggior parte delle infrazioni riguarda il mancato rispetto dei divieti di sosta e fermata. Dai dati in possesso di RomaToday, nel 2023 sono stati multati ben 120 mila automobilisti. Poi ci sono quei comportamenti alla guida che oltre ad infrangere il codice della strada risultando anche molto pericolosi. Parliamo di chi non si ferma a ridosso delle strisce per far attraversare i pedoni: le multe in questo caso sono state 70mila. Ci sono poi tante altre contestazioni, dalla sosta al centro carreggiata, circa 60mila infrazioni, alla sosta su intersezione, sosta sul marciapiede e sosta in doppia fila. In questi casi il range è dalle 30 mila alle 50mila violazioni registrate.

Gli autovelox

Nello studio del Sole 24 Ore si sottolinea come, in molte città, gli incassi monstre di alcuni piccoli comuni sarebbero dovuti agli autovelox. Per quanto riguarda Roma, oltre alle 900 violazioni contestate, ce ne sono da aggiungere quelle effettuate con sistemi elettronici e distanza, con circa 1 milione di infrazioni. A Roma in molti non sanno che sono attivi i photored, sensori immersi nell'asfalto, situati prima e dopo la linea di arresto del semaforo. Il sistema si attiva solo quando il semaforo è rosso, per cui non si corre alcun rischio se ad essere accesa è la luce gialla. La prima foto viene scattata quando il veicolo attraversa i sensori posti prima della linea di arresto, la seconda invece viene scattata quando il veicolo attraversa il sensore presente subito dopo la linea di arresto.

Attualmente, i photored sono attivi in undici snodi pericolosi della città: al semaforo tra viale Marconi e piazzale Edison in direzione del Centro; al semaforo tra via Gregorio VII e piazza Pio XI e all’incrocio tra via Leone XIII e piazza Pio XI; due sulla Tuscolana, (all’altezza centro commerciale Cinecittà 2 e a via dell’Arco di Travertino); al semaforo tra via Prenestina e viale Palmiro Togliatti, poi tra la Togliatti e via Quinto Publicio. Infine, quattro vigilano sulla Colombo e si trovano rispettivamente all'altezza di Acilia; via Pindaro; via del Canale della Lingua e all'altezza della circonvallazione Ostiense.