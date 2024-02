Al centro commerciale dell'Eur le giornate di orientamento universitario per i futuri diplomati

Al Centro Commerciale Euroma2 fino a sabato 2 marzo si terrà la settima edizione degli University Open Days. Si tratta dell’iniziativa di orientamento per i ragazzi prossimi alla maturità e patrocinata dalla Regione Lazio, dalla Città di Roma Metropolitana e dal Municipio IX.

Durante la tre giorni di orientamento, oltre 200 professori e 300 studenti (il Lazio conta oltre 40 università pubbliche e private, on-line e in presenza e accademie) aiuteranno i ragazzi a scegliere quale percorso intraprendere dopo gli esami di giugno.

Gli University Open Days nascondo dopo aver studiato le ultime indagini. Dai dati emersi solo 1 maturando su 5 sa perfettamente cosa fare dopo aver finito le superiori mentre il 46% pur avendo delle opzioni in mente è incerto su come muoversi. L’indecisione è spiegata dalle poche quantitativamente e qualitativamente attività di orientamento a disposizione. Ecco dunque che questi tre giorni offrono ai futuri diplomati l’opportunità di confronto con studenti e professori delle università. Ci sarà spazio per il mondo degli studi canonici universitari al mondo della meccatronica, del cinema, della aeronautica militare, del digitale, della moda, dell’energia, ma anche del sistema ferroviario, della pizza e dei tattoo.

All’inaugurazione degli open days hanno preso parte Giuseppe Schiboni Assessore Regionale Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca e Merito, Daniele Parrucci, Consigliere Città metropolitana di Roma Capitale, delegato all’edilizia scolastica, impianti sportivi e politiche della formazione, Titti Di Salvo, Presidente Municipio IX e Davide Zanchi, Presidente Euroma2 promotore dell’iniziativa.