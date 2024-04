L'inaugurazione dell'Oasi Affiliata WWF di Castel Romano

In occasione della settimana dell’Earth Day è stata inaugurata l’Oasi Affiliata WWF di Castel Romano, la prima della Capitale realizzata dal gruppo McArthurGlen in collaborazione con l’associazione ambientalista.

L’Oasi nasce da un progetto di riqualificazione condiviso e proposto dal Designer Outlet al WWF Italia con l'obiettivo di regalare a Roma e ai suoi cittadini una grande area verde che rispetti la natura e la biodiversità. I visitatori potranno entrare nell’oasi gratuitamente tutti i giorni dalle ore 09:00 fino al tramonto.

L’Oasi

L’area, grande undici ettari, offre oggi 1.500 metri di sentieri nel bosco di macchia mediterranea e percorsi di trekking con 5.000 nuovi arbusti piantati (alberi autoctoni, come querce e lecci, ad arbusti come corbezzoli, biancospino) e mellifere aromatiche (salvia, rosmarino, calendula, menta, origano, lillà) ideali per ospitare farfalle multicolori dalla primavera all'autunno insieme a tanti altri importanti impollinatori. Nell’Oasi grazie al grande binocolo panoramico posto sull’osservatorio, è possibile osservare la fauna selvatica come volpi, istrici e rapaci come il gheppio e il nibbio bruno, oltre a molte specie di uccelli come il picchio rosso e la ghiandaia. Un’importante varietà di anfibi sarà visibile nelle aree umide intorno allo stagno (rane, rospi, testuggini -, oltre a rettili e flora selvatica, tra cui colorate (e strettamente protette) orchidee). Le arnie dell’Oasi (ciascuna delle quali ospita 50.000 api) sono destinate a produrre circa 100 kg di miele all’anno, presto a disposizione dei visitatori. Una grande e attrezzata playground naturale sarà a disposizione delle famiglie tra giochi e aree pic-nic.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I commenti

Marco Galaverni, direttore Oasi, Educazione e Attivazione del WWF Italia ha commentato: “ L’inaugurazione dell’Oasi Affiliata di Castel Romano, che si inserisce nel nostro percorso per raggiungere il 30% di territorio protetto anche grazie al fondamentale apporto dei privati, è per noi una grande soddisfazione, perché oltre ad aver contribuito ad aumentare la biodiversità locale, in connessione con importanti Riserve limitrofe, è un’occasione unica per sensibilizzare migliaia di persone al rispetto della natura e far scoprire loro quanto essa sia cruciale per il nostro benessere”.

“Un sogno che si realizza, grazie all'impegno della nostra azienda, alla guida esperta di WWF Italia e alla fiducia dei nostri investitori. Come Gruppo, ci impegniamo ad avere un impatto positivo sull'ambiente e sulle comunità in cui siamo presenti” – afferma Enrico Biancato, Centre Manager di Castel Romano Designer Outlet - “Siamo orgogliosi di aver contribuito a restituire alla comunità un'area precedentemente degradata, ora trasformata e riqualificata con spazi verdi rigenerati e accessibili in cui uomo e natura ritrovano finalmente armonia.”