Inaugurata la navetta che collega la fermata Eur-Fermi al Designer Outlet Castel Romano

Si è tenuta oggi, venerdì 24 marzo, alla fermata Eur-Fermi l’inaugurazione della navetta Destination Joy che agevolerà il collegamento tra la Capitale (viale America) e il Designer Outlet Castel Romano.

La navetta, di colore blu e di marchio Man, è un mezzo sostenibile e agevolerà i cittadini che vorranno raggiungere (in 15 minuti) l’outlet senza utilizzare la macchina. La capienza del mezzo è di 76 persone, 53 sedute e 23 in piedi e il biglietto avrà il costo di 10 euro (andata e ritorno, gratis per i bambini sotto i 10 anni). Il servizio sarà attivo da domenica 26 marzo e in quella giornata in occasione del fashion festival il viaggio sarà gratuito per tutti. Ogni lunedì invece gli Under 25 potranno viaggiare a titolo gratuito e avere (sempre) uno sconto (10%) per gli acquisti all’outlet.

Il servizio navetta sarà attivo dal lunedì alla domenica con i seguenti orari:

Partenza da Eur Fermi alle ore: 10:00 – 11:00 – 13:00 – 15:00 – 17:00;

Partenza da Castel Romano alle ore 12:00 – 14:00 – 16:00 – 18:00 – 19:00.

L’iniziativa è un lavoro congiunto fra l’Outlet, Atac, Cilia e il municipio IX e rientra nelle attività di riqualificazione urbana del municipio e in particolar modo della fermata Eur-Fermi. Più colori, più degli spazi ma soprattutto inserimento di locker Amazon e ATM, e la costruzione di bagni automatici per garantire ai cittadini più servizi possibili e per far vivere la stazione non solo come punto di passaggio.

Titti Di Salvo, presidente del municipio IX presente all’inaugurazione ha sottolineato i due aspetti chiave dell’iniziativa: “Lo scopo di questa giornata e del servizio è quello di rendere più sostenibile la mobilità ma anche quello di spingere per la rigenerazione urbana e la Fermata Eur-Fermi è l’esempio di un cambiamento evidente in questa direzione. Con la collaborazione dei cittadini, istituzioni e privati possiamo raggiungere i nostri obiettivi”.

Per Enrico Biancato direttore di Castel Romano Designer Outlet il servizio bus è un supporto importante per i clienti dell’outlet ma anche per tutti i cittadini romani che vorranno visitare il centro senza usare la propria auto.