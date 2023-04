Sanità, inaugurato a Civitavecchia il nuovo reparto di medicina d'urgenza all'ospedale San Paolo

Dieci nuovi posti letto a “misura” di paziente, dotati di strumentazioni all’avanguardia e di un monitoraggio continuo. È stato inaugurato il nuovo reparto di medicina e di emergenza e d’urgenza dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia. Al taglio del nastro era presente il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, insieme al sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, accompagnati dal direttore generale della Asl Roma 4, Cristina Matranga e dal direttore del Dea, Beniamino Susi.

Il reparto

Il nuovo reparto, destinato soprattutto ai pazienti che si presentano in condizioni critiche al pronto soccorso, avrà 8 posti letto in uno spazio aperto, che consente un controllo a vista dei pazienti da parte del personale sanitario, e 2 postazioni singole per l’isolamento o per pazienti in fase terminale. Tutte e 10 le postazioni sono dotate di macchinari tecnologicamente avanzati per le diagnosi ed i monitoraggi. Una delle particolarità di questa nuova area è l’assenza di pilastri intermedi, fattore che permette di avere una grande flessibilità e fluidità degli spazi.

Il cielo sul soffitto

Si è tenuto conto anche del confort del paziente. Sono state realizzate stampe a controsoffitto che ricreano un cielo reale invece del classico “bianco” che si trova nella maggior parte degli ospedali. Le singole postazioni sono poi distinte con apposita segnaletica e dotate di portaoggetti a disposizione dei pazienti. Il sistema d’illuminazione, installato sul pavimento, permette risparmi energetici e crea un’atmosfera accogliente.

Un ambiente sano

Il presidente della Regione Frnacesco Rocca, che ha tenuto per sé la delega alla sanità, ha detto, parlando dell’ospedale del litorale, di un “ambiente sano, coeso, dove emerge che c'è una grande attenzione alle persone. Sono particolarmente contento di essere lontano da Roma, perché nel Lazio ci sono tante eccellenze che dobbiamo sostenere, perché capaci di dare risposte al territorio, grazie anche alla collaborazione costante di amministrazioni come quella di Civitavecchia. La Regione accompagnerà sempre questa struttura. Complimenti per un buon modello di reparto che nasce, certamente, dalla capacità di questo dialogo tra le parti. Questa è la via da percorrere”.

Altri posti

Il direttore generale della Asl Roma 4, Cristina Matranga, che ha ricevuto anche pubblicamente i complimenti del presidente Rocca, oltre a sottolineare come questa nuova struttura potenzi “non solo la capacità di accoglienza del San Paolo, ma anche di offrire un’assistenza più mirata e appropriata ai pazienti critici che si presentano al pronto soccorso” ha annunciato che, a breve, cominceranno i lavori “di realizzazione di ulteriori sei posti di terapia intensiva e sei di sub intensiva”.

«Il mondo dell’emergenza-urgenza ha visto cambiamenti radicali in questi ultimi anni – ha spiegato il direttore del Dea, Beniamino Susi – evolvendo da un luogo di passaggio e spostamento, a luogo di diagnosi e cura. Con l’apertura del modulo si amplia la nostra capacità di risposta e di accoglienza, nell’ambito di un percorso di rafforzamento».