Inaugurato il murale dedicato ad Alfredino Rampi: “Benvenuto a Garbatella”

C’è un nuovo murale alla Garbatella. Sulla facciata d’un palazzo di via Rocco Cesinale, campeggia ora un viso sorridente che molti italiani hanno imparato a riconoscere. E’ quello di Alfredino Rampi.

La dedica ad Alfredino

Nel pomeriggio del 28 maggio il murale, nato grazie ad un progetto di Stella Liberato, portato avanti insieme al centro Alfredo Rampi Onlus, è stato ufficialmente inaugurato. C’è anche una targa, in cui è stata riportata una dedica “La città di Roma per te, Alfredo, affinché la tua storia continui ad insegnare e a trasmettere i valori della legalità, della solidarietà e l’importanza delle competenze” vi è scritto. “Grazie a te - si legge sempre nella targa - è nata la protezione civile, oggi al fianco di tutte e tutti noi con incessante impegno”.

Un simbolo della solidarietà

“E' stato davvero un grande onore per me aver portato il saluto del sindaco Gualtieri e di tutta Roma ad Alfredino – ha commentato Valeria Baglio, capogruppo democratica in Campidoglio – il murale inaugurato a Garbatella è frutto del grande spirito di solidarietà e generosità che ha sempre contraddistinto il nostro Paese, la mia città, il mio quartiere, e che ne ha reso possibile la realizzazione, grazie al lavoro di tanti cittadini e volontari che si sono impegnati per vederlo portare a compimento”.

Alla cerimonia d’inaugurazione, il giornalista Piero Badaloni ha ricordato la tragica vicenda di Alfredino, seguita con palpitazione da tutta la penisola, grazie ad un racconto andato, per la prima volta nella storia dell’informazione italiana in diretta televisiva “non stop”. Un evento che, nella sua drammaticità, è servito per portare all’istituzione della protezione civile, presente all’inaugurazione in piazza.

Benvenuto alla Garbatella

“Alfredo Rampi è un nome scolpito nel nostro immaginario collettivo – ha commentato il presidente del municipio VIII Amedeo Ciaccheri – inauguriamo quest'opera, nata dalla passione che Stella Liberato, assieme al centro Alfredo Rampi onlus, ha portato sul nostro territorio. Per non dimenticare, perché simbolo del mondo e del gioco sicuro che dobbiamo a tutte le bambine e a tutti i bambini e infine per ringraziare la protezione civile, nata sul campo dopo Vermicino e che mobilita ogni giorno in tutta Italia, nella nostra città e sul nostro territorio donne e uomini pronti a dedicarsi alle nostre comunità. Benvenuto a Garbatella, Alfredino”.