L'arte entra all'Umberto I: inaugurato il "Giardino di Emma", accoglierà i piccoli pazienti

Nel reparto di Neuropsichiatria infantile del policlinico Umberto I c’è un nuovo spazio, coloratissimo e pensato per i piccoli pazienti. È stata inaugurata la nuova area ricreativa del reparto, chiamata “Il Giardino di Emma” e donato dall’associazione Emmaland, grazie al contributo artistico del progetto “Ospedali dipinti”. dell’artista Silvio Irilli che da quasi 12 anni trasforma reparti ospedalieri – soprattutto di pediatria, ma non solo –grazie al potere dell’arte, del colore e della fantasia.

Come nasce la nuova area dell’Umberto I

Emmaland è un’associazione piemontese a scopo benefico, nata per ricordare la piccola Emma e per non disperdere la sua preziosa eredità fatta di coraggio, determinazione, amore, gioia e voglia di fare festa. L’obiettivo è cercare di alleggerire la vita di bimbi e genitori che devono affrontare il difficile percorso di guarigione da malattie pediatriche. L’idea è che trasformare gli spazi degli ospedali in ambienti più accoglienti, attraverso immagini che evochino un’atmosfera fiabesca, possa aiutare i piccoli ad affrontare il percorso di cura in ospedale in modo un po’ più sereno. L’obiettivo dell’associazione era portare il progetto anche ai bimbi dell’Umberto I e alle loro famiglie, e così lo scorso dicembre Emmaland ha attivato una raccolta fondi grazie alla quale ha potuto donare la realizzazione di un nuovo “Giardino di Emma". Con la speranza che “possa portare una ventata di ottimismo, serenità e colore così come è già riuscito a fare anche negli altri ospedali” raccontano Claudia e Michele, presidente e vicepresidente di Emmaland e genitori di Emma.

“Le migliori terapie con un sorriso”

All’inaugurazione del nuovo spazio ha partecipato anche il direttore generale dell’Umberto I, Fabrizio d’Alba, che spiega: “Quando qualcuno mette in moto una macchina alimentata dal desiderio di far del bene a dei bambini malati, la nostra mission è quello di accogliere e accompagnare questo viaggio e far in modo che la corsa sia sempre più veloce. Una struttura d’eccellenza dove ogni giorno i nostri professionisti rinnovano il patto con i loro piccoli pazienti: le migliori cure e terapie sempre con un sorriso”. E Francesco Pisani, direttore del reparto di Neuropsochiatria Infantile aggiunge: “Quando ci si ritrova a varcare le porte di un ospedale, che sia per una visita o per una degenza, si vive un momento delicato, e questo vale per tutti ma soprattutto per i più giovani. Questa iniziativa, che potrà aiutare a rendere più lieve l’impatto emotivo per i nostri pazienti e per le loro famiglie, è un grande aiuto anche per lo staff medico e gli operatori, che possono così trovarsi a operare in un clima di maggiore serenità grazie alla tranquillità di tutti. Sono certo che l’intervento artistico di Silvio Irilli di Ospedali Dipinti nella nostra area ricreativa saprà offrire agli ambienti dell’UOC di Neuropsichiatria Infantile dell’ospedale Umberto I una nuova veste ancora più serena e accogliente, e per questo ringrazio l’associazione Emmaland che ha deciso di donare questa bella opportunità al nostro reparto”.

Come è diventata l’area ricreativa

Nella nuova area ricreativa di Neuropsichiatria infantile i bambini troveranno ad accoglierli la piccola Emma “trasformata in un dolcissimo cartoon, vivrà in un giardino che si affaccia su monumenti come il Colosseo, i Fori Imperiali, la cupola di San Pietro – spiega Silvio Irilli, che ha curato il progetto - facendo compagnia, insieme agli altri colorati personaggi che la affiancano, ai piccoli ospiti del reparto e supportando le attività didattiche che si svolgeranno in questa saletta. Ovviamente un grande ringraziamento va alla direzione del Policlinico Umberto I che ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, e in particolar modo al professor Francesco Pisani, che ha individuato immediatamente lo spazio dove poteva essere realizzato “Il Giardino di Emma”. Ovviamente un grande ringraziamento va alla direzione del Policlinico Umberto I che ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, e in particolar modo al professor Francesco Pisani, che ha individuato immediatamente lo spazio dove poteva essere realizzato ‘Il Giardino di Emma’”. Ma il progetto non si ferma qui, in collaborazione con Retake, infatti, si punta a creare nuovi scenari per l’area d’accoglienza del reparto: una sala d’attesa, corridoio e ambulatori, tutti coloratissimi e fiabeschi.