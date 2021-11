In vigore i nuovi orari delle ZTL notturne a Trastevere e San Lorenzo

Si passa all’ora solare, cambiano anche gli orari delle zone a traffico limitato a Trastevere e San Lorenzo. Dopo lo stop ai veicoli inquinanti nella Ztl Fascia Verde ed Anello Ferroviario, la mobilità capitolina torna a osservare l'orario invernale con le seguenti disposizioni.

Tridente

La ZTL Tridente (A1) è chiusa ad automobili, ciclomotori e motocicli da lunedì a venerdì (esclusi i festivi) e il sabato (esclusi i festivi) dalle ore 10.00 alle 19.00.

Centro storico

La ZTL del Centro storico sarà attiva dalle ore 23.00 alle 3.00, nelle giornate di venerdì e sabato (esclusi i festivi), mentre rimangono invariati gli orari del traffico limitato per le fasce diurne: 6.30-18.00 da lunedì a venerdì (esclusi i festivi) e 14.00-18.00 il sabato (esclusi i festivi).

Trastevere

La Zona a Traffico Limitato (ZTL) notturna di Trastevere è rivolta alle automobili e il limite di velocità da osservare è di 30 Km/h.

La ZTL notturna è in vigore dalle 23.00 alle 3.00 ne giorni di venerdì e sabato (anche se festivi). Rimane invariata la ZTL diurna, dalle 6.30 alle 10.00 dal lunedì al sabato (esclusi i festivi).

San Lorenzo e Testaccio

La Zona a Traffico Limitato (ZTL) notturna di San Lorenzo e Testaccio è chiusa alle automobili con orari dalle 23.00 alle 3.00, venerdì e sabato (anche se festivi).

Fanno esclusione per le ZTL i veicoli a trazione esclusivamente elettrica, che possono circolare liberamente e gratuitamente all’interno di tutte le ZTL di Roma, senza che venga rilasciato un contrassegno cartaceo. È sufficiente inserire online la targa del veicolo per consentire agli ausiliari del traffico di verificare in fase di controllo.