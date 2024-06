Scadenza Imu 2024, dove e come pagare la tassa sulle seconde case a Roma

La scadenza della prima rata dell'Imu 2024 (acconto) era fissata per il 16 giugno, ma cadendo di domenica per legge viene posticipata al primo giorno feriale disponibile, cioè lunedì 17 giugno. A Roma, chi è intestatario di un immobile risultante come seconda casa, può beneficiare della prenotazione online in 195 uffici postali, utilizzando smartphone o tablet.

Pagamento Imu 2024 a Roma

Come fa sapere Poste Italiane, per il saldo dell'acconto Imu 2024 sulle seconde case, i contribuenti romani potranno prenotare a distanza l'appuntamento allo sportello in 195 uffici della Capitale. Per farlo è sufficiente scaricare l'app Poste Italiane dal sito www.poste.it e tramite l'opzione "Cerca l'ufficio postale e prenota", scegliere la sede più vicina e l'orario tra quelli disponibili. In questo modo si eviteranno possibili lunghe file agli sportelli.

Appuntamento da remoto in Poste

L'appuntamento è prenotabile anche tramite il canale WhatsApp di Poste Italiane. Bisogna memorizzare sul proprio telefono il numero dedicato 3715003715 e seguire le indicazioni che vengono suggerite una volta preso contatto dopo il primo messaggio. Con la prenotazione a distanza si può monitorare il proprio turno controllando dall'App il numero di clienti in attesa, presentandosi pochi minuti prima del proprio turno.

Orari di chiusura

In 110 uffici postali di Roma gli sportelli saranno aperti fino alle 19.05 di lunedì 17 giugno. Per sapere quali sono è possibile consultare l'elenco o la mappa dal sito di Poste Italiane.