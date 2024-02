Impallinato un falco pellegrino: anche quest’anno è pesante il bilancio del bracconaggio

Un giovane esemplare di falco pellegrino si sta riprendendo dopo l’intervenuto subito nel centro di recupero della fauna selvatica gestito dalla Lipu a Villa Borghese.

I danni del bracconaggio

Il rapace è solo l’ultimo di un lungo elenco di animali selvatici che sono rimasti colpiti dai fucili a piombini dei bracconieri. È un giovane maschio ed è stato trovato a Fiumicino – ha spiegato Francesca Manzia – è l’ultima vittima di un fenomeno, il bracconaggio, che rappresenta una vera a propria piaga visto che porta all’uccisione o al ferimento anche di specie ultraprotette”.

Quante sono quelle affidate alle cure? “Non ho tenuto il conto preciso, però ci siamo occupati nell’ultimo anno di tanti falchi pellegrini, una specie che è particolarmente colpita. Ma non solo, visto che non sono mancati neppure gli aironi, i gheppi e ricordo anche il caso recente di una cicogna nera”, più piccola e meno comune di quella che secondo la tradizione fa il nido sui comignoli delle case.

I fari accesi da Bruxelles

Ma non ci sono soltanto i bracconieri a rendere complicata la vita a quegli animali selvatici, volatili o mammiferi che siano, uccisi o mutilati dai proiettili delle doppiette. Secondo la Lipu infatti c’è un altro tema da affrontare e riguarda il prelievo venatorio. Il tema è più ampio e nei giorni in cui viene aperta a Bruxelles un’infrazione europea contro la caccia in Italia, merita un accenno.

La Commissione Ue infatti, ricorda in una nota la Lipu/Birdlife Italia, “tira in ballo la caccia in periodo vietato e nelle aree protette. A ciò si aggiunga l'inchiesta aperta dall'Europa sui calendari venatori, sull'abbattimento di specie in stato di conservazione negativo, sulla caccia durante la migrazione pre riproduttiva, e ancora sull'inazione italiana in tema di lotta al bracconaggio”. Ed è, quest’ultimo, un aspetto da non sottovalutare. Perché le questioni su cui Bruxelles punta l'indice riguardano anche la nostra regione.

La preoccupazione per il bracconaggio

“Il nostro falco forse tornerà a volare, ma l’eredità pesante di questa stagione di caccia sarà complessa da elaborare” ha commentato la responsabile del centro Lipu di Villa Borghese. Quello che serve è “mettere finalmente in regola la normativa italiana sulla tutela di uccelli e della fauna selvatica” ha aggiunto Manzia. Oltre ad una normativa in linea con le aspettative europee, servono anche i controlli per verificarne il rispetto. La strada, ascoltando gli umori di chi quotidianamente s’impegna per salvare gli esemplari selvatici, è ancora lunga. Al bracconaggio, anche nella zona della Capitale, si continua a pagare un conto salato.