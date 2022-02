Covid, l'immunologo dell'Umberto I: "Via le mascherine all'aperto". D'Amato frena

"Le mascherine all'aperto dovrebbero essere tolte e utilizzate solo in casi eccezionali di sovraffollamento e negli ambienti chiusi", ne è certo il professor Francesco Le Foche, immunologo presso il Policlinico Umberto I di Roma, in una intervista video rilasciata alla Dire. Secondo il professore, inoltre, "le quarantene dovrebbero essere più brevi o eliminate per chi ha la terza dose e infine vanno semplificate le regole nell'ambito della scuola garantendo la sicurezza dei bambini".

D'Amato predica calma

Se da una parte Le Foche guarda con serenità al prossimo futuro, dall'altra l'assessore alla sanità Alessio D'Amato, predica calma: "Bisogna consolidare il risultato del calo dei contagi attraverso una ulteriore spinta della campagna di vaccinazione con l’obiettivo di raggiungere il 90% di popolazione adulta con dose booster entro le prossime due settimane. Dopodiché inizieremo a vedere gli effetti anche sulla rete ospedaliera e sui decessi". Un passo alla volta, anche per quanto riguarda la mascherina all'aperto.

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, l'assessore si dice contrario alla possibilità di eliminare l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto: "Non sono d'accordo. Rispetto alla scorsa settimana nel Lazio ci sono stati 5mila casi in meno, se il trend verrà confermato nelle prossime due settimane va bene, altrimenti sarà meglio non anticipare". In altre parole, secondo il responsabile della sanità laziale occorrerà aspettare ancora qualche settimana per avere un quadro più chiaro. Qualche giorno fa lo stesso D'Amato aveva dichiarato: "Nel Lazio a primavera toglieremo l'obbligo delle mascherine all'aperto".

"Abbiamo iniziato la discesa"

Il dottor Le Foche è comunque certo che "dopo il picco dei contagi ora abbiamo iniziato la discesa": "La variante Omicron, altamente contagiosa, ha espresso fortunatamente una malattia meno significativa della variante Delta grazie anche ai vaccini. Quest'ultima ancora circola ma in percentuale molto bassa ed è stata soppiantata quasi completamente da Omicron e da una piccola percentuale di Omicron 2". Il quadro, secondo l'esperto, è comunque quello di una "diffusione alta ma certamente in riduzione. E questo emerge anche dai ricoveri ordinari, dalle terapie intensive e dagli accessi al pronto soccorso", conclude.

Il vaccino Novavax

Insomma, secondo l'immunologo dell'Umberto I "oggi disponiamo di un 'armamentario' contro il Covid che potrebbe anche rafforzarsi nel breve periodo. Per questo credo che dobbiamo essere fiduciosi sia per l'estate, che vivremo con tranquillità, sia per il prossimo autunno. Oggi - prosegue Le Foche - abbiamo dei vaccini che funzionano bene. Sta per arrivare anche il vaccino della Novavax, che potrebbe sensibilizzare chi non ha avuto fiducia nei vaccini ad RNA messaggero pensando che siano tecnologie nuove, quando invece hanno 25 anni di storia consolidata e sono stati somministrati a milioni di persone, producendo una sicurezza sia nell'immunità sia nel vaccino stesso".

Il vaccino Novavax, fa intanto sapere l'esperto, "sembra funzionare bene, con una copertura superiore al 90%, ed utilizza una metodica ormai standardizzata che abbiamo usato per la vaccinazione dell'epatite B o per il Papilloma virus. L'importante è che tutti si sottopongano alla vaccinazione per migliorare l'immunità sociale. Poi- conclude Le Foche- ci sono anche i nuovi farmaci antivirali e la terapia con anticorpi monoclonali".