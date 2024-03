Nell'immobile confiscato nel municipio VIII nasce una casa per le donne vittime di violenza

In un immobile confiscato alla criminalità, nel territorio del municipio VIII, nasce una casa di semiautonomia per le donne vittime di violenza. A raccontare il progetto è l’assessora municipale alle Politiche culturali, dell'intercultura, di genere, memoria e beni comuni, Maya Vetri, che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo nella struttura, che sarà gestita dall’associazione Telefono Rosa, insieme al minisindaco Amedeo Ciaccheri: “Al momento - spiega Vetri - sono ancora in corso i colloqui da parte delle operatrici con le persone che dovranno accedere alla casa di semiautonomia, che potrà ospitare un massimo di tre donne con figli/e o sole”.

Il progetto della casa di semiautonomia

Nel palazzo le donne saranno affiancate nelle ore diurne dalle operatrici del Telefono Rosa. La permanenza sarà di sei mesi, prorogabili in caso di necessità. Nella casa di semiautonomia, infatti, le donne inizieranno il percorso per il recupero della propria esistenza, dopo i maltrattamenti e le violenze. Il passo successivo sarà l’iter verso l’autonomia completa, con la contestuale ricerca di un lavoro. Le case per la semiautonomia nascono dall’esigenza di guidare le donne con o senza figli/e minori, in uscita dalla Casa rifugio o da altre strutture di accoglienza di primo livello, verso la completa indipendenza.Tali strutture rappresentano quindi un servizio di residenzialità intermedio tra la Casa rifugio e il domicilio autonomo. “Come municipio - spiega Vetri - collaboreremo con il Telefono Rosa per garantire la migliore permanenza possibile delle donne in questo luogo. La nostra amministrazione, in particolare, avrà il compito di offrire alle persone una panoramica sui servizi che si trovano sul territorio, i contatti con le associazioni culturali, i comitati di quartiere e le associazioni. Spesso, infatti, le ospiti di queste strutture non conoscono il quartiere in cui si trovano le case di semiautonomia e sarà nostra cura offrire loro tutte le informazioni necessarie”.

Un nome per non dimenticare le donne uccise dalla violenza maschile

La casa di semiautonomia, come spiega Vetri “sarà chiamata Casa di Maria, in ricordo di Maria Drabikova”. Era una 40enne slovacca senza fissa dimora, che venne aggredita e picchiata dal compagno nel maggio 2020 nel parco 'Don Picchi' alla Montagnola. A ritrovarla, semicoperta e in stato di incoscienza, con evidenti segni di violenza sul volto, fu un passante. Purtroppo le lesioni subite erano troppo gravi e Drabikova morì il giorno dopo in ospedale. “Una casa di semiautonomia - spiega il minisindaco Ciaccheri dal suo profilo Instagram - è un passo in più per una città che costruisce un vero piano antiviolenza”.