"Augusto fascista": blitz nel liceo classico. Imbrattato il murale-simbolo della scuola

Un blitz nella notte durante il fine settimana tra il 22 e il 23 ottobre ha preso di mira il murale-simbolo del liceo Augusto di via Gela, ferendo la comunità scolastica che in quell'immagine si riconosce e ha costruito la sua attuale identità. A denunciarlo sono le studentesse e gli studenti dell'istituto superiore.

Realizzato da Mimmo Sofo, ex alunno del classico di Ponte Lungo, rappresenta alcuni volti iconici della politica, della società ma anche della letteratura e dello spettacolo. Gli ignoti che si sono introdotti hanno scarabocchiato con la vernice nera alcuni dei personaggi con l'intento di cancellarli, accanendosi particolarmente su Pier Paolo Pasolini, Enrico Berlinguer, Zerocalcare e Nilde Iotti.

"Ce ne siamo accorti stamattina (lunedì 24 ottobre, ndr) - racconta a RomaToday una studentessa del quarto anno, Martina - e il sospetto che il blitz abbia matrice fascista è abbastanza fondato considerati i simboli disegnati e poi perché sul muro di fronte alla palestra hanno scritto 'Augusto fascista'". Insomma, poco spazio per le interpretazioni. "Ci siamo rimasti malissimo - continua la giovane - siamo sconvolti. Ora speriamo sia possibile restaurare l'opera, che è il nostro simbolo e compare su felpe e magliette della scuola. E vogliamo che la preside sporga denuncia contro ignoti".

Il murale prima dell'atto vandalico

Mimmo Sofo, autore del murale, oggi è uno studente di architettura alla Sapienza: "Un gesto vergognoso - commenta - per me è difficile dire cosa provo. E' come se fosse un figlio. L'ho realizzato durante la settimana di occupazione dello scorso anno, ci lavoravo ogni giorno tutto il giorno. Adesso per ripristinarlo ci vorrà un po', se la preside dovesse autorizzarmi lo farei volentieri".