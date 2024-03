Imbrattato il murale di Jorit dedicato a Ciro Immobile con la scritta "Putin non è umano"

A Ponte di Nona è stato imbrattato il murale dedicato a Ciro Immobile. Questa volta però il tifo non c’entra. Infatti l’opera realizzata sulle case popolari è stata vandalizzata per “colpire” l’autore: lo street artist Jorit.

L’artista ha realizzato il murale, che sorge sulle case popolari tra via della Riserva Nuova e via Alberto Luthuli, nel 2019. L’opera era stata commissionata dalla Lega Calcio per celebrare la finale di Coppa Italia fra la Lazio e l’Atalanta (vinta poi dai biancocelesti, ndr).

La gigantografia di Ciro Immobile è stata imbrattata dalla scritta “Putin non è umano”. Il gesto è da collegare ai contestatori dell’artista Jorit che ha manifestato le sue simpatie per il leader politico della Russia. Non è la prima volta che l’opera viene colpita (nel 2019 il viso dell’attaccante fu ricoperto di vernice, ndr), ma in questo il motivo è esclusivamente politico.

Il murale di Immobile non è l’unico di quelli realizzati da Jorit ad essere stato imbrattato. Infatti settimana scorsa al Prenestino è stata violata l’opera dell’astista napoletano dedicata a Luana D’Orazio, l’operaia 22enne morta sul lavoro in provincia di Pisa, nel 2021. Sotto al viso della giovane, raffigurato all’esterno del centro sociale Ex Snia è stata lasciata la scritta nera “Slava Ucraina”. Anche in questo caso il gesto è da ricollegarsi alle simpatie putiniane di Jorit che ha partecipato per sua scelta a Forum della gioventù di Mosca e facendosi fotograre insieme a Vladimir Putin.