Imagine Dragons al Circo Massimo, attesi 70.000 fan: le strade chiuse e i divieti di sosta

Saranno circa 70.000 gli spettatori che sabato 5 agosto si riverseranno già a partire dal pomeriggio nell'area del Circo Massimo per il concerto degli Imagine Dragons, e come per ogni evento di questo genere Roma Capitale ha messo a punto un piano mobilità per la serata.

Imagine Dragons a Roma, strade chiuse e divieti di sosta

Alla luce della mole di persone attese in zona, sono stati intanto predisposti con largo anticipo una serie di divieti di sosta indicati con i cartelli. Dalle 12 di sabato stop al parcheggio anche in viale Aventino (carreggiata direzione piazza Albania) tra il civ. 24 e via del Circo Massimo.

Dalle 14 di giovedì sarà chiusa al traffico via dei Cerchi, dalle 20 di venerdì saranno chiuse anche via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca, via dell'Ara Massima di Ercole, via delle Terme Deciane; il lungotevere Aventino (tra piazza dell'Emporio e via di Santa Maria in Cosmedin); via di Santa Maria in Cosmedin (tra lungotevere Aventino e via della Greca).

Dalle 18 di sabato, in relazione al numero dei partecipanti, potrebbero essere chiuse anche via di San Gregorio, viale Aventino, piazza Bocca della Verità, via Petroselli e via del Teatro di Marcello.

Imagine Dragons a Roma, le deviazioni bus

Previste anche deviazioni per 19 linee del trasporto pubblico (3NAV, 30, 44, 75, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 628, 715, 716, 781, C3, n716, nMC, nME).

Entrando nel dettaglio delle deviazioni, la prima a spostarsi, da giovedì, con la chiusura di via dei Cerchi, sarà la linea bus 628.

Dalle 20 di venerdì, poi, deviazioni per le linee 30, 44, 81, 83, 118, 160, 170, 715, 716 e 781.

Dalle 18 di sabato, deviazione della 3NAV e 75. Sempre sabato, si sposterà la C3.

Per quanto riguarda le linee "n", nelle notti di venerdì e sabato percorsi alternativi anche per le notturne n716, nMC e nME.

Domenica, fino a quando resterà chiusa via dei Cerchi (per completare lo smontaggio delle strutture utilizzate per il concerto), saranno deviate le linee 85 e 87.

Imagine Dragons a Roma, metro e linee notturne

Su richiesta della Questura, chiusura dalle ore 21 per la stazione Circo Massimo lungo la linea B della metropolitana. In alternativa saranno utilizzabili le fermate di Colosseo e Piramide. Da ricordare che il sabato tutte le metropolitane sono attive sino all'1,30 di notte.

Concluso il servizio metro, sugli stessi percorsi ci sono le linee di bus notturne nMA (per la metro A), nMB (per la B), nMB1 (per la B1) e nMC (per la metro C). Qui la mappa della rete notturna bus generale.

Da ricordare anche che 15 linee diurne sono attive tutte le notti sino alle ore 2. Si tratta dei collegamenti 38 (stazione Termini-Porta di Roma), 44 (via Montalcini-via del Teatro Marcello), 61 (piazza Balsamo Crivelli-piazzale Flaminio/metro A), 86 (via Elias Canetti-via Pelagosa), 170 (stazione Termini-piazzale dell'Agricoltura), 246 (Cornelia metro A-Malagrotta), 301 (Grottarossa-Ponte Milvio-Lepanto/metro A), 314 (Casalone-largo Preneste), 404 (Rebibbia/metro B-San Giovanni in Argentella), 444 (via Francesco Paolo Bonifacio-Ponte Mammolo/metro B), 451 (Ponte Mammolo/metro B-Cinecittà/metro A), 664 (circolare con capolinea a largo Colli Albani metro A), 881 (via Avanzini-via Paola), 916 (via Andersen-piazza Venezia) e 980 (ospedale San Filippo Neri-via Pane).