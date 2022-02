‘Il tuo quartiere non è una discarica’: raccolte 150 tonnellate di rifiuti

Sono 150 le tonnellate di materiali consegnati dai romani nei centri di raccolta fissi e nelle 10 eco-stazioni allestite nei municipi pari, domenica 13 febbraio. È questo il bilancio dell’iniziativa ‘Il tuo quartiere non è una discarica’ organizzato da Ama in collaborazione con il TGR Lazio e giunta quest’anno alla 23esima edizione.



I materiali raccolti sono stati differenziati secondo la categoria merceologia (legno, ferro, plastica, altri metalli) e la tipologia (ingombranti, RAEE - rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche - pile, oli esausti, contenitori con residui di vernici e solventi). Non solo. I romani hanno potuto consegnare libri usati, vecchie tastiere e vecchi tablet poiché in alcune postazioni erano presenti i “volontari del riuso” di associazioni, cooperative sociali e organizzazioni del Terzo Settore. Tutte le operazioni si sono svolte anche con il supporto della Polizia Locale di Roma Capitale, e mediante accessi scaglionati di veicoli e persone e rispetto del distanziamento.

“Il tuo quartiere non è una discarica” tornerà domenica 20 marzo nei municipi dispari. Intanto, è possibile conferire i rifiuti presso i Centri di Raccolta aziendali, aperti tutti i giorni, domenica compresa, e dislocati in più aree della città. Oppure usufruire del servizio di ritiro a domicilio per i materiali fino a 2 metri cubi di volume.