"Il tuo quartiere non è una discarica": raccolta straordinaria di rifiuti nei municipi dispari. Ecco dove

“Il tuo quartiere non è una discarica”. Domenica 20 marzo torna l’appuntamento con la raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti nei municipi dispari. In questa occasione, saranno disponibili due nuove ecostazioni mobili a Fidene – in largo Fausta - e Pineta Sacchetti – all’altezza di via Albergotti. L’iniziativa è organizzata da Ama in collaborazione con TGR Lazio.

Anche al terzo appuntamento dell’anno con l’iniziativa ‘Il tuo quartiere non è una discarica’, saranno presenti i volontari del riuso con associazioni che promuovono progetti e iniziative volte al riutilizzo dei beni comuni. Oltre la consegna di rifiuti ingombranti - tra cui mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi), i cosiddetti RAEE (apparecchiature elettriche o elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, tablet, frigoriferi, lavatrici, condizionatori) – i romani potranno consegnare anche libri usati e vecchie biciclette o parti di esse all’associazione Ciclonauti.

Inoltre, nelle postazioni di via Anagnina, piazzale Cina e via Vincenzo Tieri saranno presenti Centri di Raccolta mobili presso cui conferire anche, oli vegetali esausti, pile, batterie, toner, farmaci e contenitori con residui di vernici e solventi. Invece, la postazione a piazzale Clodio/largo Livatino non sarà allestita perché in concomitanza di un evento sportivo.