“Il tuo quartiere non è una discarica”, raccolte 190 tonnellate di rifiuti

Sono state raccolte oltre 190 tonnellate di rifiuti ingombranti durante l’appuntamento di oggi, domenica 27 settembre, con “Il tuo quartiere non è una discarica”, l’iniziativa messa in campo da Ama con la collaborazione del Tgr Lazio. Il prossimo appuntamento, questa volta con i municipi pari, è fissato per domenica 18 ottobre.

Il terzo appuntamento del 2020 con “Il tuo quartiere non è una discarica” è stato realizzato presso i territori dei municipi dispari in 26 aree dedicate al conferimento. Alle postazioni sono stati presenti, oltre gli operatori Ama anche gli uomini della polizia locale di Roma Capitale: le operazioni si sono svolte nel rispetto dei limiti imposti dalle regole per contrastare il contagio. I siti dei vari municipi sono stati divisi in: 19 ecostazioni allestite per l’occasione e 7 Centri di Raccolta fissi) presso cui i cittadini hanno potuto consegnare i normali rifiuti ingombranti (sedie, letti, divani, scaffalature, materassi, ecc), i RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, frigoriferi, lavatrici, condizionatori, ecc.) ed altri materiali particolari (come pile, oli esausti, contenitori con residui di vernici e solventi). Ama provvederà a differenziare secondo la categoria merceologica (legno, ferro, plastica, altri metalli) i rifiuti riciclabili raccolti e ad avviarli alle rispettive filiere di recupero.



In attesa del prossimo appuntamento di ottobre presso i municipi pari, gli utenti potranno utilizzare i Centri di Raccolta aziendali, dislocati in più aree della città, oppure ricorrere al servizio di ritiro a domicilio al piano stradale per i materiali fino a 2 metri cubi di volume.