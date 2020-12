“Il tuo quartiere non è una discarica”: domenica 13 dicembre l’ultimo appuntamento dell’anno

L’iniziativa dal titolo ‘Il tuo quartiere non è una discarica’ promossa da Ama in collaborazione con Tgr Lazio, torna domenica 13 dicembre nei municipi pari con l’ultimo appuntamento dell’anno. Sarà possibile conferire i rifiuti nei luoghi stabiliti tra le ore 8.00 e le ore 13.00.

Ama metterà a disposizione dei cittadini 9 ecostazioni mobili e garantirà l’apertura dei seguenti Centri di Raccolta fissi: Bufalotta e Ateneo Salesiano (Municipio III), Ponte Mammolo (Municipio IV), via Teano (Municipio V), piazza Bottero e Acilia (Municipio X), via Arturo Martini (Municipio XI), via Mattia Battistini (Municipio XIV). Sia nei Centri di raccolta sia nelle ecostazioni i cittadini potranno consegnare i classici rifiuti ingombranti (tra cui mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi), le apparecchiature elettriche e elettroniche (i cosiddetti RAEE come computer, televisori, stampanti, telefonini, frigoriferi, lavatrici, condizionatori) e i materiali particolari (pile, oli esausti, contenitori con residui di vernici e solventi).

Nel rispetto delle norme anti-covid e considerati i tempi di consegna necessari, dall’azienda fanno sapere che è opportuno recarsi nei luoghi di conferimento entro le ore 12.00, muniti di mascherina e rispettando il distanziamento fisico. I materiali raccolti saranno differenziati secondo la categoria merceologica e avviati alle rispettive filiere di recupero.