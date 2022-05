"Il tuo quartiere non è una discarica": raccolte oltre 150 tonnellate di rifiuti ingombranti

Si è conclusa con 150 tonnellate e oltre di rifiuti urbani e ingombranti raccolti la quarta giornata della campagna "Il tuo quartiere non è una discarica", organizzata da Ama e dal Tgr Lazio. Ad essere coinvolti questa volta i municipi dispari, con 13 postazioni mobili in cui i cittadini hanno potuto conferire oggetti ingombranti, rifiuti RAEE e materiali particolari come pile, oli esausti, contenitori di vernici e solventi.

L'iniziativa è stata anche occasione d'esordio per il nuovo direttore generale di Ama, Andrea Bossola: "Ringrazio i tanti romani che, con senso civico e sensibilità ambientale, hanno risposto ancora una volta positivamente a questa iniziativa - ha sottolineato dalla postazione mobile di piazzale Clodio -. Queste raccolte straordinarie hanno una doppia valenza perché da un lato ci consentono di intercettare e avviare a recupero considerevoli quantità di materiali e dall'altro fungono da strumento di informazione sia sulla corretta gestione di queste particolari tipologie di rifiuti sia sull'utilizzo anche degli altri canali messi a disposizione dell'azienda per loro conferimento".

Sedie, letti, divani, materassi e scaffali, ma anche apparecchiature elettriche come computer, tv, stampanti, telefonini, elettrodomestici di ogni genere, tanti i rifiuti che i romani hanno potuto consegnare agli operatori della municipalizzata, che questa domenica 15 maggio hanno lavorato non solo nelle isole ecologiche dei municipi dispari, ma anche in tutt le altre. In alcune ecostazioni erano presenti anche i volontari del riuso, ai quali sono stati consegnati libri usati, biciclette, protesi sanitari e vecchi cellulari e tablet da ricondizionare, trasformati da potenziali rifiuti a oggetti ancora utili.

"Il tuo quartiere non è una discarica" tornerà domenica 12 giugno nei municipi pari. Ama inoltre ricorda che sono a disposizione altri due canali, gratuiti e facilmente accessibili, per disfarsi dei rifiuti ingombranti, elettrici, elettronici e di tutti quei materiali che non devono essere assolutamente conferiti nei cassonetti stradali o abbandonati a terra. Il primo modo è quello classico: recarsi ai centri di raccolta, anche la domenica, oppure chiedere il servizio di ritiro a domicilio per materiali fino a 1 metri cubi di volume, chiamando lo 060606 o tramite modulo online sul sito Ama.