Un libro sospeso per gli over 65 iniziativa UILP Lazio in collaborazione con le librerie del territorio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Le festività natalizie rappresentano per tutti quel periodo dell’anno da trascorrere con la famiglia e gli amici, queste giornate sono sinonimo di festeggiamenti e allegria, ma per molti anziani possono rappresentare un momento nel quale solitudine e isolamento si manifestano in maniera più pressante, una condizione, questa, che rischia di aggravarsi a causa delle misure restrittive adottate per prevenire la diffusione del contagio da Covid 19. “Queste feste saranno molto diverse da come le abbiamo sempre vissute – commenta il Segretario generale UILP Lazio Oscar Capobianco - probabilmente molte famiglie non avranno la possibilità di stare insieme e la preoccupazione maggiore sarà rivolta proprio a tutti quegli anziani costretti a trascorrere il periodo natalizio lontano dai propri affetti. Con Un libro sospeso per gli over 65 vogliamo sensibilizzare i cittadini a contribuire , affinché tutti insieme si possa regalare un momento di serenità ai nostri anziani e indirettamente dare un po’ di respiro ad un settore, quello editoriale, già in forte sofferenza. La scelta di puntare sui libri dunque non è casuale, anche perché come è noto sanno essere una buona compagnia. Come funziona "Un libro sospeso per gli over 65"? Dopo aver scelto ed acquistato un libro, in una delle librerie del Lazio che espone la locandina dell’iniziativa, lo si potrà lasciare in regalo per un anziano che a sua volta ne farà richiesta. “Ringrazio le tante le libreria di Roma e provincia – conclude Capobianco - che in pochi giorni hanno aderito con piacere all’iniziativa, dimostrando grande sensibilità nei confronti di una categoria troppo spesso bistrattata.” Le adesioni sono sempre aperte, le librerie che vorranno unirsi all’iniziativa possono scrivere a stampa@uilpensionatilazio.it

L'elenco delle attività aderenti è consultabile sul sito www.uilpensionatilazio.it Facebook: @Uil Pensionati Lazio Instagram: @uilplazioofficial